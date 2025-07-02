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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %25,9 yükseldi

Çarşamba, 02 Temmuz 2025 14:33:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Mayıs ayında inşaat demiri ihracatı aylık %25,6 ve yıllık %22,1 artışla 363.590 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %23,9 ve yıllık %16,4 artışla 203,34 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk beş ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %25,9 artışla 1,72 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %19,2 artışla 959,35 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %29 artışla 334.563 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den %31,4 artışla 159.685 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve %13,8 artışla 99.928 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin ilk beş ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Mayıs 2025 Ocak-Mayıs 2024 Yıllık değişim
(%)		 Mayıs 2025 Mayıs 2024

Yıllık değişim

 (%)
Yemen 334.563 259.436 29 32.367 88.744 -63,5
Romanya 159.685 121.485 31,4 52.293 21.556 142,6
Arnavutluk 99.928 87.825 13,8 13.790 15.945 -13,5
Ürdün 74.514 40.156 85,6 11.365 14.698 -22,7
Suriye 70.997 59.673 19 14.442 14.063 2,7
KKTC 66.108 32.066 106,2 30.520 5.899 417,4
Şili 65.273 - - - - -
İngiltere 60.395 - - 27.063 - -
Belçika 50.553 13.944 262,5 26.055 4.440 486,8
BAE 47.005 11.582 305,8 - 6.538 -

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Mayıs 2025

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Mayıs 2025

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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