Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %25,9 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Mayıs ayında inşaat demiri ihracatı aylık %25,6 ve yıllık %22,1 artışla 363.590 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %23,9 ve yıllık %16,4 artışla 203,34 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk beş ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %25,9 artışla 1,72 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %19,2 artışla 959,35 milyon $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %29 artışla 334.563 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den %31,4 artışla 159.685 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve %13,8 artışla 99.928 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.
Türkiye'nin ilk beş ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mayıs 2025
|Ocak-Mayıs 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Mayıs 2025
|Mayıs 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Yemen
|334.563
|259.436
|29
|32.367
|88.744
|-63,5
|Romanya
|159.685
|121.485
|31,4
|52.293
|21.556
|142,6
|Arnavutluk
|99.928
|87.825
|13,8
|13.790
|15.945
|-13,5
|Ürdün
|74.514
|40.156
|85,6
|11.365
|14.698
|-22,7
|Suriye
|70.997
|59.673
|19
|14.442
|14.063
|2,7
|KKTC
|66.108
|32.066
|106,2
|30.520
|5.899
|417,4
|Şili
|65.273
|-
|-
|-
|-
|-
|İngiltere
|60.395
|-
|-
|27.063
|-
|-
|Belçika
|50.553
|13.944
|262,5
|26.055
|4.440
|486,8
|BAE
|47.005
|11.582
|305,8
|-
|6.538
|-
Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Mayıs 2025