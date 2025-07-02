Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %25,9 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre Mayıs ayında inşaat demiri ihracatı aylık %25,6 ve yıllık %22,1 artışla 363.590 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %23,9 ve yıllık %16,4 artışla 203,34 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk beş ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %25,9 artışla 1,72 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %19,2 artışla 959,35 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %29 artışla 334.563 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den %31,4 artışla 159.685 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve %13,8 artışla 99.928 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin ilk beş ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2025 Ocak-Mayıs 2024 Yıllık değişim

(%) Mayıs 2025 Mayıs 2024 Yıllık değişim (%) Yemen 334.563 259.436 29 32.367 88.744 -63,5 Romanya 159.685 121.485 31,4 52.293 21.556 142,6 Arnavutluk 99.928 87.825 13,8 13.790 15.945 -13,5 Ürdün 74.514 40.156 85,6 11.365 14.698 -22,7 Suriye 70.997 59.673 19 14.442 14.063 2,7 KKTC 66.108 32.066 106,2 30.520 5.899 417,4 Şili 65.273 - - - - - İngiltere 60.395 - - 27.063 - - Belçika 50.553 13.944 262,5 26.055 4.440 486,8 BAE 47.005 11.582 305,8 - 6.538 -

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Mayıs 2025