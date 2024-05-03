Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mart döneminde %8,9 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında inşaat demiri ihracatı aylık %23,8 düşüş ve yıllık %8,8 artışla 227.559 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %24,3, yıllık ise %7,04 düşüşle 135,59 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %8,9 artışla 793,983 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,2 düşüşle 469,61 milyon $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %18,4 düşüşle 136.886 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 85.053 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve yıllık %57,1 düşüşle 65.199 mt inşaat demiri ithal eden İsrail takip etti.
Türkiye'nin ilk üç ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2023
|
Ocak-Mart 2024
|
Yıllık değişim
|
Mart 2023
|
Mart 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Yemen
|
167.708
|
136.886
|
-18,4
|
31.081
|
40.783
|
31,2
|
Romanya
|
5.958
|
85.053
|
>1000
|
-
|
35.189
|
-
|
İsrail
|
152.026
|
65.199
|
-57,1
|
39.078
|
15.054
|
-61,5
|
Arnavutluk
|
11.037
|
59.379
|
438
|
6.028
|
23.753
|
294
|
Etiyopya
|
56.282
|
35.832
|
-36,3
|
19.999
|
9.102
|
-54,5
|
KKTC
|
34.667
|
34.989
|
0,9
|
15.292
|
12.341
|
-19,3
|
ABD
|
49.571
|
32.566
|
-34,3
|
16.732
|
-
|
-
|
Panama
|
38.829
|
30.719
|
-20,9
|
6.483
|
13.901
|
114,4
|
Peru
|
-
|
30.505
|
-
|
-
|
-
|
-
Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir.