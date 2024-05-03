Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mart döneminde %8,9 yükseldi

Cuma, 03 Mayıs 2024 11:51:26 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında inşaat demiri ihracatı aylık %23,8 düşüş ve yıllık %8,8 artışla 227.559 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %24,3, yıllık ise %7,04 düşüşle 135,59 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %8,9 artışla 793,983 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,2 düşüşle 469,61 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %18,4 düşüşle 136.886 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 85.053 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve yıllık %57,1 düşüşle 65.199 mt inşaat demiri ithal eden İsrail takip etti.

Türkiye'nin ilk üç ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2023 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim

(%) Mart 2023 Mart 2024 Yıllık değişim (%) Yemen 167.708 136.886 -18,4 31.081 40.783 31,2 Romanya 5.958 85.053 >1000 - 35.189 - İsrail 152.026 65.199 -57,1 39.078 15.054 -61,5 Arnavutluk 11.037 59.379 438 6.028 23.753 294 Etiyopya 56.282 35.832 -36,3 19.999 9.102 -54,5 KKTC 34.667 34.989 0,9 15.292 12.341 -19,3 ABD 49.571 32.566 -34,3 16.732 - - Panama 38.829 30.719 -20,9 6.483 13.901 114,4 Peru - 30.505 - - - -

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir.