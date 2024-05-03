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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mart döneminde %8,9 yükseldi

Cuma, 03 Mayıs 2024 11:51:26 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında inşaat demiri ihracatı aylık %23,8 düşüş ve yıllık %8,8 artışla 227.559 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %24,3, yıllık ise %7,04 düşüşle 135,59 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %8,9 artışla 793,983 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,2 düşüşle 469,61 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %18,4 düşüşle 136.886 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 85.053 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve yıllık %57,1 düşüşle 65.199 mt inşaat demiri ithal eden İsrail takip etti.

Türkiye'nin ilk üç ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2023

Ocak-Mart 2024

Yıllık değişim
(%)

Mart 2023

Mart 2024

Yıllık değişim

 (%)

Yemen

167.708

136.886

-18,4

31.081

40.783

31,2

Romanya

5.958

85.053

>1000

-

35.189

-

İsrail

152.026

65.199

-57,1

39.078

15.054

-61,5

Arnavutluk

11.037

59.379

438

6.028

23.753

294

Etiyopya

56.282

35.832

-36,3

19.999

9.102

-54,5

KKTC

34.667

34.989

0,9

15.292

12.341

-19,3

ABD

49.571

32.566

-34,3

16.732

-

-

Panama

38.829

30.719

-20,9

6.483

13.901

114,4

Peru

-

30.505

-

-

-

-

Ocak-Mart döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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