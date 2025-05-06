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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mart döneminde %34,5 yükseldi

Salı, 06 Mayıs 2025 10:30:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, Mart ayında inşaat demiri ihracatı aylık %15 düşüş ve yıllık %33,3 artışla 298.740 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %15,2 düşüş ve yıllık %24,1 artışla 166,48 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %34,5 artışla 1,06 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %26,4 artışla 591,97 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Ocak-Mart 2025

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %98,2 artışla 268.181 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 106.523 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 76.431 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin ilk üç ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Mart 2025 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim
(%)		 Mart 2025 Mart 2024

Yıllık değişim

 (%)
Yemen 268.181 135.279 98,2 43.476 39.361 10,5
Romanya 106.523 85.280 24,9 34.021 35.416 4,1
Arnavutluk 76.431 59.310 28,9 26.372 23.685 11,3
Ürdün 57.728 - - 11.625 - -
Suriye 50.166 18.564 170,2 14.577 5.114 185
KKTC 44.768 35.015 27,9 10.778 12.367 -12,8
Belçika 34.433 3.397 913,6 2 - -
İngiltere 27.649 19.614 41 11.341 105 >1000
Litvanya 24.499 - - - - -
BAE 23.620 - - 52.594 - -

Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Mart 2025


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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