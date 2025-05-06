Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mart döneminde %34,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, Mart ayında inşaat demiri ihracatı aylık %15 düşüş ve yıllık %33,3 artışla 298.740 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %15,2 düşüş ve yıllık %24,1 artışla 166,48 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %34,5 artışla 1,06 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %26,4 artışla 591,97 milyon $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı - Ocak-Mart 2025
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %98,2 artışla 268.181 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 106.523 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 76.431 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.
Türkiye'nin ilk üç ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mart 2025
|Ocak-Mart 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Mart 2025
|Mart 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Yemen
|268.181
|135.279
|98,2
|43.476
|39.361
|10,5
|Romanya
|106.523
|85.280
|24,9
|34.021
|35.416
|4,1
|Arnavutluk
|76.431
|59.310
|28,9
|26.372
|23.685
|11,3
|Ürdün
|57.728
|-
|-
|11.625
|-
|-
|Suriye
|50.166
|18.564
|170,2
|14.577
|5.114
|185
|KKTC
|44.768
|35.015
|27,9
|10.778
|12.367
|-12,8
|Belçika
|34.433
|3.397
|913,6
|2
|-
|-
|İngiltere
|27.649
|19.614
|41
|11.341
|105
|>1000
|Litvanya
|24.499
|-
|-
|-
|-
|-
|BAE
|23.620
|-
|-
|52.594
|-
|-
Türkiye’nin inşaat demiri ihracat dağılımı - Ocak-Mart 2025