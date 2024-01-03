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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %40,8 düştü

Çarşamba, 03 Ocak 2024 10:16:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin inşaat demiri ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %2,6 düşüşle ve yıllık %3,6 artışla 281.001 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %5,9 ve 2022 yılının Kasım ayına kıyasla %12,2 düşüşle 160,07 milyon $ oldu.

Öte yandan Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı yıllık %40,8 düşüşle 3,06 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir ise 2022 yılının aynı dönemine %49,4 düşüşle 1,93 milyar $ oldu.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 666.829 mt yıllık %30,7 düşüş kaydeden İsrail oldu. İsrail’i, yıllık %0,5 artışla 638.313 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve yıllık %198 artışla 232.175 mt ithalat yapan Etiyopya takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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