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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Haziran döneminde %12,1 yükseldi

Perşembe, 08 Ağustos 2024 09:37:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında inşaat demiri ihracatı aylık %29,4 ve yıllık %30,4 düşüşle 213.885 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %29,4, yıllık ise %36,8 düşüşle 125,44 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk yarısında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %12,1 artışla 1,51 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %1,3 düşüşle 932,97 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %5,1 düşüşle 279.642 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 127.092 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 96.854 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin ilk altı ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2023

Ocak-Haziran 2024

Yıllık değişim
(%)

Haziran 2023

Haziran 2024

Yıllık değişim

 (%)

Yemen

294.638

279.642

-5,1

55.707

14.915

-73,2

Romanya

6.839

127.092

>1000

-

5.606

-

Arnavutluk

29.461

96.854

228,8

7.099

9.028

27,2

İsrail

299.316

75.972

-74,6

41.360

-

-

Etiyopya

113.321

73.697

-35

39.979

3.969

-90,1

KKTC

61.577

72.415

17,6

9.839

12.743

29,5

Panama

61.993

65.605

5,8

14.285

11.332

-20,7

ABD

79.939

58.815

-26,4

-

-

-

Cibuti

24.908

58.534

135

5.611

38.164

580,2

Suriye

36.172

50.799

40,4

6.686

10.642

59,2

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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