Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Haziran döneminde %12,1 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında inşaat demiri ihracatı aylık %29,4 ve yıllık %30,4 düşüşle 213.885 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %29,4, yıllık ise %36,8 düşüşle 125,44 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk yarısında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %12,1 artışla 1,51 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %1,3 düşüşle 932,97 milyon $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %5,1 düşüşle 279.642 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 127.092 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 96.854 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.
Türkiye'nin ilk altı ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2023
|
Ocak-Haziran 2024
|
Yıllık değişim
|
Haziran 2023
|
Haziran 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Yemen
|
294.638
|
279.642
|
-5,1
|
55.707
|
14.915
|
-73,2
|
Romanya
|
6.839
|
127.092
|
>1000
|
-
|
5.606
|
-
|
Arnavutluk
|
29.461
|
96.854
|
228,8
|
7.099
|
9.028
|
27,2
|
İsrail
|
299.316
|
75.972
|
-74,6
|
41.360
|
-
|
-
|
Etiyopya
|
113.321
|
73.697
|
-35
|
39.979
|
3.969
|
-90,1
|
KKTC
|
61.577
|
72.415
|
17,6
|
9.839
|
12.743
|
29,5
|
Panama
|
61.993
|
65.605
|
5,8
|
14.285
|
11.332
|
-20,7
|
ABD
|
79.939
|
58.815
|
-26,4
|
-
|
-
|
-
|
Cibuti
|
24.908
|
58.534
|
135
|
5.611
|
38.164
|
580,2
|
Suriye
|
36.172
|
50.799
|
40,4
|
6.686
|
10.642
|
59,2
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: