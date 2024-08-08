Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Haziran döneminde %12,1 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Haziran ayında inşaat demiri ihracatı aylık %29,4 ve yıllık %30,4 düşüşle 213.885 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %29,4, yıllık ise %36,8 düşüşle 125,44 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk yarısında ise, Türkiye 'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %12,1 artışla 1,51 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %1,3 düşüşle 932,97 milyon $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye 'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %5,1 düşüşle 279.642 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye 'den 127.092 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 96.854 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye 'nin ilk altı ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2023 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim

(%) Haziran 2023 Haziran 2024 Yıllık değişim (%) Yemen 294.638 279.642 -5,1 55.707 14.915 -73,2 Romanya 6.839 127.092 >1000 - 5.606 - Arnavutluk 29.461 96.854 228,8 7.099 9.028 27,2 İsrail 299.316 75.972 -74,6 41.360 - - Etiyopya 113.321 73.697 -35 39.979 3.969 -90,1 KKTC 61.577 72.415 17,6 9.839 12.743 29,5 Panama 61.993 65.605 5,8 14.285 11.332 -20,7 ABD 79.939 58.815 -26,4 - - - Cibuti 24.908 58.534 135 5.611 38.164 580,2 Suriye 36.172 50.799 40,4 6.686 10.642 59,2