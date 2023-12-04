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Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ekim döneminde %43,3 düştü

Pazartesi, 04 Aralık 2023 11:18:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin inşaat demiri ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %30,3 ve yıllık %23 düşüşle 283.092 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %25,9 ve 2022 yılının Ekim ayına kıyasla %32 düşüşle 170,57 milyon $ oldu.

Öte yandan Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı yıllık %43,3 düşüşle 2,78 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir ise 2022 yılının aynı dönemine %51,3 düşüşle 1,77 milyar $ oldu.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 623.578 mt yıllık %27,9 düşüş kaydeden İsrail oldu. İsrail’i, yıllık %5 düşüşle 571.010 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve yıllık %232,8 artışla 231.855 mt ithalat yapan Etiyopya takip etti.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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