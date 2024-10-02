 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %4,7 yükseldi

Çarşamba, 02 Ekim 2024 10:03:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında inşaat demiri ihracatı aylık %8,5 ve yıllık %17,6 düşüşle 305.404 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %7 ve yıllık %17,7 düşüşle 179,14 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %4,7 artışla 2,21 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %5 düşüşle 1,30 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %2,3 düşüşle 412.795 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 186.202 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 135.914 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye'nin ilk sekiz ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2023

Ocak-Ağustos 2024

Yıllık değişim
(%)

Ağustos 2023

Ağustos 2024

Yıllık değişim

 (%)

Yemen

422.565

412.795

-2,3

54.334

27.700

-49

Romanya

24.378

186.202

663,8

16.236

34.395

111,8

Arnavutluk

39.995

135.914

239,8

5.534

31.033

460,8

Kuzey Kıbrıs

83.082

103.283

24,3

12.099

19.857

64,1

Etiyopya

193.667

88.891

-54,1

47.969

8.950

-81,3

Panama

84.380

78.695

-6,7

14.264

13.655

-4,3

İsrail

481.359

75.972

-84,2

103.082

-

-

ABD

79.939

73.595

-7,9

55.179

-

-

Suriye

59.392

72.020

21,3

-

9.008

-

Cibuti

61.158

67.592

10,5

13.088

-

-

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye çıkışlı inşaat demiri fiyatları 600$/mt FOB’un üzerine çıksa da iç piyasada fiyatlar daha yüksek

02 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları yükseldi

02 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Pakistan’da ithal hurda fiyatları artış kaydetti

02 Eki | Hurda ve Hammadde

Hint SMEL paslanmaz inşaat demiri üretimine başladı

02 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel inşaat demiri fiyatları yukarı yönlü

01 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

İçdaş uzun mamul fiyatlarını açıkladı

01 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

İskenderun’da bir üretici inşaat demiri fiyatlarını yukarı çekti

01 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları 600$/mt’un üstüne çıktı

30 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’deki yeni teşviklerle çelik fiyatları tatil öncesinde sertçe arttı

30 Eyl | Çelik Haberler

İskenderun’da bir üretici uzun mamul fiyatlarında büyük bir artış yaptı

30 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis