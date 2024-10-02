Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %4,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında inşaat demiri ihracatı aylık %8,5 ve yıllık %17,6 düşüşle 305.404 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %7 ve yıllık %17,7 düşüşle 179,14 milyon $ olarak kaydedildi.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye 'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %4,7 artışla 2,21 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %5 düşüşle 1,30 milyar $ seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, Türkiye 'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %2,3 düşüşle 412.795 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye 'den 186.202 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 135.914 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.

Türkiye 'nin ilk sekiz ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2023 Ocak-Ağustos 2024 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2023 Ağustos 2024 Yıllık değişim (%) Yemen 422.565 412.795 -2,3 54.334 27.700 -49 Romanya 24.378 186.202 663,8 16.236 34.395 111,8 Arnavutluk 39.995 135.914 239,8 5.534 31.033 460,8 Kuzey Kıbrıs 83.082 103.283 24,3 12.099 19.857 64,1 Etiyopya 193.667 88.891 -54,1 47.969 8.950 -81,3 Panama 84.380 78.695 -6,7 14.264 13.655 -4,3 İsrail 481.359 75.972 -84,2 103.082 - - ABD 79.939 73.595 -7,9 55.179 - - Suriye 59.392 72.020 21,3 - 9.008 - Cibuti 61.158 67.592 10,5 13.088 - -