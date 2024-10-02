Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %4,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, bu yılın Ağustos ayında inşaat demiri ihracatı aylık %8,5 ve yıllık %17,6 düşüşle 305.404 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri de aylık %7 ve yıllık %17,7 düşüşle 179,14 milyon $ olarak kaydedildi.
Bu yılın ilk sekiz ayında ise, Türkiye'nin inşaat demiri ihracatı yıllık %4,7 artışla 2,21 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %5 düşüşle 1,30 milyar $ seviyesine geriledi.
Aynı dönemde, Türkiye'nin en fazla inşaat demiri ihraç ettiği ülke, yıllık %2,3 düşüşle 412.795 mt inşaat demiri ihracatı yapılan Yemen oldu. Yemen’i Türkiye'den 186.202 mt inşaat demiri satın alan Romanya ve 135.914 mt inşaat demiri ithal eden Arnavutluk takip etti.
Türkiye'nin ilk sekiz ayda en çok inşaat demiri ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ağustos 2023
|
Ocak-Ağustos 2024
|
Yıllık değişim
|
Ağustos 2023
|
Ağustos 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Yemen
|
422.565
|
412.795
|
-2,3
|
54.334
|
27.700
|
-49
|
Romanya
|
24.378
|
186.202
|
663,8
|
16.236
|
34.395
|
111,8
|
Arnavutluk
|
39.995
|
135.914
|
239,8
|
5.534
|
31.033
|
460,8
|
Kuzey Kıbrıs
|
83.082
|
103.283
|
24,3
|
12.099
|
19.857
|
64,1
|
Etiyopya
|
193.667
|
88.891
|
-54,1
|
47.969
|
8.950
|
-81,3
|
Panama
|
84.380
|
78.695
|
-6,7
|
14.264
|
13.655
|
-4,3
|
İsrail
|
481.359
|
75.972
|
-84,2
|
103.082
|
-
|
-
|
ABD
|
79.939
|
73.595
|
-7,9
|
55.179
|
-
|
-
|
Suriye
|
59.392
|
72.020
|
21,3
|
-
|
9.008
|
-
|
Cibuti
|
61.158
|
67.592
|
10,5
|
13.088
|
-
|
-
Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin en çok inşaat demiri ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: