Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı 2023 yılında %37,7 düştü

Perşembe, 08 Şubat 2024 11:37:08 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin inşaat demiri ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %19,9 ve yıllık %23 artışla 335.363 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %25,2 ve 2022 yılının Kasım ayına kıyasla %4,8 artışla 198,69 milyon $ oldu.

Öte yandan 2023 yılında Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı yıllık %37,7 düşüşle 3,39 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir ise 2022 yılının aynı dönemine %46,9 düşüşle 2,13 milyar $ seviyesine indi.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok inşaat demiri ihracatı yaptığı ülke 726.411 mt ile yıllık %29,9 düşüş kaydeden İsrail oldu. İsrail’i, yıllık %1,5 artışla 730.282 mt inşaat demiri ithal eden Yemen ve yıllık %206,8 artışla 246.731 mt ithalat yapan Etiyopya takip etti.