Türkiye'nin filmaşin ihracatındaki artış Ocak-Eylül 2026 döneminde %16,1 seviyesine hızlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan geçici verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Eylül ayında aylık %49,7 ve yıllık %45,7 artışla 132.908 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir Ağustos ayına kıyasla %49,7 ve yıllık %56,1 artışla 79,64 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %16,1 artışla 829.563 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %20,6 artışla 494,76 milyon $ seviyesine yükseldi.

Eylül verileri Türkiye'nin dönemlik ihracat artışını hızlandırdı

Eylül ayındaki güçlü performans, dönemlik ihracat artışını Ocak-Ağustos'taki %11,8 seviyesinden Ocak-Eylül'de %16,1'e yükseltti. Romanya, yıllık %1,8 düşüşle 249.410 mt ihracat yapılmasına rağmen Türkiye'nin en büyük pazarı olmayı sürdürdü. Eylül sevkiyatının %16,2 artışla 35.311 mt'a çıkmasıyla bu ülkeye ihracattaki dönemlik düşüş daraldı. Avustralya %176,7 artışla 131.899 mt ile ikinci, Bosna-Hersek %137 artışla 72.421 mt ile üçüncü sırada yer aldı.

Mısır, düşük karşılaştırma bazının da etkisiyle en hızlı büyüyen pazarlardan biri olmayı sürdürdü ve bu ülkeye ihracat 1.498 mt seviyesinden 70.291 mt'a yükseldi. Eylül sevkiyatı geçen yıl aynı ayda yalnızca 6 mt seviyesindeyken 15.522 mt'a çıktı. Filistin ise Ocak-Eylül döneminde 55.596 mt ile beşinci sıraya yükselirken, bunun 23.031 mt'u Eylül ayında gerçekleşti; 2025'in karşılaştırılabilir dönemlerinde bu pazara sevkiyat yapılmamıştı. İlk 10 pazar arasında Eylül ayında miktar bazındaki en büyük artış Filistin'de görülürken, onu Avustralya ve Mısır takip etti.

Buna karşılık Bulgaristan'a ihracat %34 düşüşle 36.812 mt'a, İtalya'ya ihracat %53,8 ve Libya'ya ihracat %66,3 geriledi. Kosova'ya ihracat dönem toplamında %4,1 artıda kalmasına rağmen Eylül sevkiyatı yıllık %92,5 düştü. Ocak-Eylül döneminde miktar bazındaki en büyük yıllık artış yaklaşık 84.231 mt ile Avustralya'da görülürken, bu ülkeyi 68.793 mt ile Mısır ve 55.596 mt ile Filistin takip etti. Bu artışlar, bazı geleneksel pazarlardaki kayıpları fazlasıyla dengeledi.

Türkiye'nin Ocak-Eylül 2026 döneminde en çok filmaşin ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanıyor:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2026 Ocak-Eylül 2025 Yıllık değişim

(%) Eylül 2026 Eylül 2025 Yıllık değişim

(%) Romanya 249.410 254.029 -1,8 35.311 30.380 16,2 Avustralya 131.899 47.668 176,7 19.382 3.396 470,7 Bosna-Hersek 72.421 30.559 137,0 8.103 7.037 15,1 Mısır 70.291 1.498 >1000 15.522 6 >1000 Filistin 55.596 - - 23.031 - - Bulgaristan 36.812 55.752 -34,0 11.699 14.009 -16,5 Kosova 30.259 29.075 4,1 285 3.782 -92,5 İtalya 18.304 39.632 -53,8 3.497 3.218 8,7 Libya 17.625 52.340 -66,3 - 4.891 -100,0 Suriye 15.168 15.880 -4,5 81 1.795 -95,5

Türkiye'nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak-Eylül 2026