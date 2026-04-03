Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %0,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Şubat ayında aylık %38 ve yıllık %75,7 artışla 65.745 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %40,2 ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %75,2 artışla 38,45 milyon $ oldu.
Geçtiğimiz yılın iki ayında ise Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %0,3 artışla 103,161 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %1,5 artışla 60,39 milyon $ seviyesine çıktı.
Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %5,9 düşüşle 39.462 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, yıllık %130,8 artışla 19.161 mt filmaşin ithal eden Avustralya ve 7.450 mt ithalat yapan Bosna-Hersek takip etti.
Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Şubat 2026
|Ocak-Şubat 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Şubat 2026
|Şubat 2025
|
Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|39.462
|41.936
|-5,9
|26.484
|9.997
|164,9
|Avustralya
|19.161
|8.303
|130,8
|9.641
|891
|982,5
|Bosna-Hersek
|7.450
|-
|-
|7.314
|-
|-
|Bulgaristan
|5.705
|4.922
|15,9
|5.705
|4.922
|15,9
|Sırbistan
|4.372
|1.445
|202,5
|4.372
|248
|>1000
|Peru
|3.978
|2.014
|97,5
|1.921
|2.014
|-4,6
|Arnavutluk
|3.615
|2.343
|54,3
|2.419
|40
|>1000
|Libya
|3.023
|7.491
|-59,6
|3
|7.490
|-99,9
|Kosova
|3.006
|8.898
|-66,2
|439
|5.688
|-92,3
|İspanya
|2.960
|-
|-
|2.960
|-
|-