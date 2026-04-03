Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %0,3 yükseldi

Cuma, 03 Nisan 2026 11:39:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Şubat ayında aylık %38 ve yıllık %75,7 artışla 65.745 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %40,2 ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %75,2 artışla 38,45 milyon $ oldu.

Geçtiğimiz yılın iki ayında ise Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %0,3 artışla 103,161 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %1,5 artışla 60,39 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %5,9 düşüşle 39.462 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, yıllık %130,8 artışla 19.161 mt filmaşin ithal eden Avustralya ve 7.450 mt ithalat yapan Bosna-Hersek takip etti.

Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Şubat 2026 Ocak-Şubat 2025 Yıllık değişim
(%)		 Şubat 2026 Şubat 2025

Yıllık değişim

 (%)
Romanya  39.462   41.936  -5,9  26.484   9.997  164,9
Avustralya  19.161   8.303  130,8  9.641   891  982,5
Bosna-Hersek  7.450   -    -  7.314   -    -
Bulgaristan  5.705   4.922  15,9  5.705   4.922  15,9
Sırbistan  4.372   1.445  202,5  4.372   248  >1000
Peru  3.978   2.014  97,5  1.921   2.014  -4,6
Arnavutluk  3.615   2.343  54,3  2.419   40  >1000
Libya  3.023   7.491  -59,6  3   7.490  -99,9
Kosova  3.006   8.898  -66,2  439   5.688  -92,3
İspanya  2.960   -    -  2.960   -    -

 Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Şubat 2026


Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2026’nın Ocak ayında %33,2 düşüş gösterdi

05 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’te %1,4 düşüş kaydetti

04 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %4,7 yükseldi

07 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %0,3 arttı

03 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %2,8 azaldı

07 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %1,2 artış kaydetti

06 Eki | Çelik Haberler

Dahilde İşleme Rejimi izin belgesi sürelerinde değişikliğe gidildi

18 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %1,2 yükseldi

05 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in ilk yarısında %0,5 yükseldi

06 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %3,9 düştü

03 Tem | Çelik Haberler

