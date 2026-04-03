Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %0,3 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Şubat ayında aylık %38 ve yıllık %75,7 artışla 65.745 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %40,2 ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %75,2 artışla 38,45 milyon $ oldu.

Geçtiğimiz yılın iki ayında ise Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %0,3 artışla 103,161 milyon mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %1,5 artışla 60,39 milyon $ seviyesine çıktı.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %5,9 düşüşle 39.462 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, yıllık %130,8 artışla 19.161 mt filmaşin ithal eden Avustralya ve 7.450 mt ithalat yapan Bosna-Hersek takip etti.

Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2026 Ocak-Şubat 2025 Yıllık değişim

(%) Şubat 2026 Şubat 2025 Yıllık değişim (%) Romanya 39.462 41.936 -5,9 26.484 9.997 164,9 Avustralya 19.161 8.303 130,8 9.641 891 982,5 Bosna-Hersek 7.450 - - 7.314 - - Bulgaristan 5.705 4.922 15,9 5.705 4.922 15,9 Sırbistan 4.372 1.445 202,5 4.372 248 >1000 Peru 3.978 2.014 97,5 1.921 2.014 -4,6 Arnavutluk 3.615 2.343 54,3 2.419 40 >1000 Libya 3.023 7.491 -59,6 3 7.490 -99,9 Kosova 3.006 8.898 -66,2 439 5.688 -92,3 İspanya 2.960 - - 2.960 - -

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Şubat 2026