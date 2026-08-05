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Türkiye'nin filmaşin ihracatı 2026'nın ilk yarısında %0,1 geriledi

Çarşamba, 05 Ağustos 2026 12:03:22 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %46,1 ve yıllık %17,7 artışla 134.848 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %50,8 ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %28,6 artışla 82,72 milyon $ oldu.

2026'nın ilk yarısında Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %0,1 düşüşle 528.570 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,6 artışla 312,72 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %11,2 düşüşle 196.473 mt ile Romanya oldu. Romanya'yı, yıllık %142,9 artışla 73.184 mt filmaşin ithal eden Avustralya ve %271,2 artışla 51.513 mt ithalat yapan Bosna-Hersek takip etti.

2026'nın ilk yarısında Türkiye'nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Haziran 2026 Ocak-Haziran 2025 Yıllık değişim
(%)		 Haziran 2026 Haziran 2025 Yıllık değişim
(%)
Romanya 196.473 221.251 -11,2 51.557 66.718 -22,7
Avustralya 73.184 30.128 142,9 13.120 1.676 682,7
Bosna-Hersek 51.513 13.876 271,2 10.433 2.986 249,4
Bulgaristan 25.112 41.743 -39,8 98 11.391 -99,1
Kosova 22.081 18.752 17,8 2.750 1.543 78,2
Filistin 21.914 - - 11.865 - -
Libya 17.625 31.667 -44,3 5.102 5.000 2
İtalya 14.795 34.387 -57 5.598 6.554 -14,6
Sırbistan 11.446 7.126 60,6 3.199 - -
Şili 10.235 12.747 -19,7 1.235 5.269 -76,6

Türkiye'nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak-Haziran 2026

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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