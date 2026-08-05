Türkiye'nin filmaşin ihracatı 2026'nın ilk yarısında %0,1 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %46,1 ve yıllık %17,7 artışla 134.848 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %50,8 ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %28,6 artışla 82,72 milyon $ oldu.

2026'nın ilk yarısında Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %0,1 düşüşle 528.570 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,6 artışla 312,72 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %11,2 düşüşle 196.473 mt ile Romanya oldu. Romanya'yı, yıllık %142,9 artışla 73.184 mt filmaşin ithal eden Avustralya ve %271,2 artışla 51.513 mt ithalat yapan Bosna-Hersek takip etti.

2026'nın ilk yarısında Türkiye'nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2026 Ocak-Haziran 2025 Yıllık değişim

(%) Haziran 2026 Haziran 2025 Yıllık değişim

(%) Romanya 196.473 221.251 -11,2 51.557 66.718 -22,7 Avustralya 73.184 30.128 142,9 13.120 1.676 682,7 Bosna-Hersek 51.513 13.876 271,2 10.433 2.986 249,4 Bulgaristan 25.112 41.743 -39,8 98 11.391 -99,1 Kosova 22.081 18.752 17,8 2.750 1.543 78,2 Filistin 21.914 - - 11.865 - - Libya 17.625 31.667 -44,3 5.102 5.000 2 İtalya 14.795 34.387 -57 5.598 6.554 -14,6 Sırbistan 11.446 7.126 60,6 3.199 - - Şili 10.235 12.747 -19,7 1.235 5.269 -76,6

Türkiye'nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak-Haziran 2026