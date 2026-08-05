Türkiye'nin filmaşin ihracatı 2026'nın ilk yarısında %0,1 geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %46,1 ve yıllık %17,7 artışla 134.848 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %50,8 ve 2025 yılının Haziran ayına kıyasla %28,6 artışla 82,72 milyon $ oldu.
2026'nın ilk yarısında Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %0,1 düşüşle 528.570 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,6 artışla 312,72 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Türkiye'nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye'nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %11,2 düşüşle 196.473 mt ile Romanya oldu. Romanya'yı, yıllık %142,9 artışla 73.184 mt filmaşin ithal eden Avustralya ve %271,2 artışla 51.513 mt ithalat yapan Bosna-Hersek takip etti.
2026'nın ilk yarısında Türkiye'nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Haziran 2026
|Ocak-Haziran 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Haziran 2026
|Haziran 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|196.473
|221.251
|-11,2
|51.557
|66.718
|-22,7
|Avustralya
|73.184
|30.128
|142,9
|13.120
|1.676
|682,7
|Bosna-Hersek
|51.513
|13.876
|271,2
|10.433
|2.986
|249,4
|Bulgaristan
|25.112
|41.743
|-39,8
|98
|11.391
|-99,1
|Kosova
|22.081
|18.752
|17,8
|2.750
|1.543
|78,2
|Filistin
|21.914
|-
|-
|11.865
|-
|-
|Libya
|17.625
|31.667
|-44,3
|5.102
|5.000
|2
|İtalya
|14.795
|34.387
|-57
|5.598
|6.554
|-14,6
|Sırbistan
|11.446
|7.126
|60,6
|3.199
|-
|-
|Şili
|10.235
|12.747
|-19,7
|1.235
|5.269
|-76,6