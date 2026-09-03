Romanya düşüşe rağmen 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin en büyük filmaşin ihracat pazarı olmayı sürdürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Temmuz ayında aylık %41,2 düşüş ve yıllık %55,1 artışla 79.320 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %40,2 düşüş ve 2025 yılının Temmuz ayına kıyasla %65,6 artışla 49,36 milyon $ oldu.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %4,8 artışla 607.902 mt'a çıkarken, bu ihracatın değeri ise yıllık %8,1 artışla 361,93 milyon $ seviyesine yükseldi.

Türkiye'nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Pazar bazında en dikkat çekici gelişme, Romanya'nın düşüşe rağmen açık ara lider konumunu koruması oldu. Romanya'ya ihracat yıllık %9,3 düşüşle 200.753 mt'a gerilese de toplam ihracatta ilk sırada yer aldı. Buna karşılık Avustralya'ya ihracat %160,7 artışla 102.501 mt'a çıkarak ikinci sıraya yükseldi ve toplam artışın ana destekleyicilerinden biri oldu. Bosna-Hersek'e ihracatın %221,7 artışla 61.284 mt'a çıkması da dikkat çekti.

En sert artışlardan biri ise Mısır'da görüldü. Mısır'a ihracat yıllık %1.716,9 artışla 27.107 mt'a yükselirken, Temmuz ayında bu ülkeye yapılan sevkiyatın %4.393,5 artışla 17.943 mt'a çıkması, aylık performansı güçlü şekilde destekledi. Ayrıca geçen yıl aynı dönemde ihracat yapılmayan Filistin'e 21.681 mt sevkiyat yapılması da pazar dağılımındaki önemli değişimlerden biri oldu.

Buna karşılık Bulgaristan'a ihracat %39,8 düşüşle 25.112 mt'a, Libya'ya ihracat %55,4 düşüşle 17.625 mt'a ve İtalya'ya ihracat %56,9 düşüşle 14.807 mt'a geriledi. Bu düşüşler, Avustralya, Bosna-Hersek ve Mısır'daki güçlü artışlara rağmen toplam büyümeyi sınırladı.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye'nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Temmuz 2026 Ocak-Temmuz 2025 Yıllık değişim

(%) Temmuz 2026 Temmuz 2025 Yıllık değişim

(%) Romanya 200.753 221.251 -9,3 4.283 - - Avustralya 102.501 39.318 160,7 29.318 9.190 219,0 Bosna-Hersek 61.284 19.052 221,7 9.788 5.176 89,1 Mısır 27.107 1.492 >1000 17.943 399 >1000 Bulgaristan 25.112 41.743 -39,8 - - - Kosova 23.890 20.690 15,5 1.809 1.937 -6,6 Filistin 21.681 - - - - - Libya 17.625 39.557 -55,4 - 7.890 - İtalya 14.807 34.387 -56,9 - - - Suriye 14.701 10.140 45,0 4.473 1.496 199,0

Türkiye'nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak-Temmuz 2026