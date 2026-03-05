 |  Giriş 
Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2026’nın Ocak ayında %33,2 düşüş gösterdi

Perşembe, 05 Mart 2026 11:51:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %52,4 ve yıllık %33,2 düşüşle 36.874 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir 2025 yılının Ocak ayına kıyasla aylık %50,8 ve yıllık %32,6 düşüşle 21,63 milyon $ oldu.

Aynı yılda Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %60,9 düşüşle 12.481 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, %28,4 artışla 9.520 mt filmaşin ithal eden Avustralya ve 3.020 mt ithalat yapan Libya takip etti.

2026’nın Ocak ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)    
  Ocak 2026 Ocak 2025 Yıllık değişim (%)
Romanya  12.481  31.939 -60,9
Avustralya  9.520  7.412 28,4
Libya  3.020  1 -
Kosova  2.566  3.210 -20,1
Peru  2.057  -   -
Şili  1.641  -   -
Suriye  1.279  2.885 -55,.7
Arnavutluk  1.196  2.303 -48
İran  650  348 86,7
Trinidad ve Tobago  640  -   -

Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

