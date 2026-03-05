Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2026’nın Ocak ayında %33,2 düşüş gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %52,4 ve yıllık %33,2 düşüşle 36.874 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir 2025 yılının Ocak ayına kıyasla aylık %50,8 ve yıllık %32,6 düşüşle 21,63 milyon $ oldu.

Aynı yılda Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %60,9 düşüşle 12.481 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, %28,4 artışla 9.520 mt filmaşin ithal eden Avustralya ve 3.020 mt ithalat yapan Libya takip etti.

2026’nın Ocak ayında Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır: