Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2026’nın Ocak ayında %33,2 düşüş gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ocak ayında aylık %52,4 ve yıllık %33,2 düşüşle 36.874 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir 2025 yılının Ocak ayına kıyasla aylık %50,8 ve yıllık %32,6 düşüşle 21,63 milyon $ oldu.
Aynı yılda Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %60,9 düşüşle 12.481 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, %28,4 artışla 9.520 mt filmaşin ithal eden Avustralya ve 3.020 mt ithalat yapan Libya takip etti.
2026’nın Ocak ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak 2026
|Ocak 2025
|Yıllık değişim (%)
|Romanya
|12.481
|31.939
|-60,9
|Avustralya
|9.520
|7.412
|28,4
|Libya
|3.020
|1
|-
|Kosova
|2.566
|3.210
|-20,1
|Peru
|2.057
|-
|-
|Şili
|1.641
|-
|-
|Suriye
|1.279
|2.885
|-55,.7
|Arnavutluk
|1.196
|2.303
|-48
|İran
|650
|348
|86,7
|Trinidad ve Tobago
|640
|-
|-