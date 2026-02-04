 |  Giriş 
Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’te %1,4 düşüş kaydetti

Çarşamba, 04 Şubat 2026 10:53:09 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %26,1 artış ve yıllık %39,1 düşüşle artışla 77.453 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %27,9 artış ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %41,2 düşüşle 43,99 milyon $ oldu.

2025’in tamamında Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %1,4 düşüşle 907,314 mt’a inerken, bu ihracatın değeri ise yıllık %7,5 düşüşle 518,93 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Aynı yılda Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %2,2 düşüşle 306.747 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, %5,8 düşüşle 64.124 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve %11,4 düşüşle 70.857 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.

2025’te Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  2025 2024 Yıllık değişim
(%)		 Aralık 2025 Aralık 2024

Yıllık değişim

 (%)
Romanya  306.747   313.561  -2,2   24.383   76.045  -67,9 
Bulgaristan  76.957   81.653  -5,8   19.216   14.701   30,7 
Avustralya  70.857   79.965  -11,4   6.733   7.488  -10,1 
Libya  52.342   5.708   817  -     5.700 
İtalya  44.144   32.858   34,3   4.350   28  >1.000  
Bosna-Hersek  42.711   45.764  -6,7   -     -    -
Kosova  37.946   27.366   38,7   3.122   -    -
Sırbistan  30.789   8.914   245,4  2.265   -    -
Şili  22.649   19.201   18  -  5.316 
İspanya  19.486   39.917  -51,2   4.492   35   >1.000 

 Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - 2025


