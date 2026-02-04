Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’te %1,4 düşüş kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %26,1 artış ve yıllık %39,1 düşüşle artışla 77.453 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %27,9 artış ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %41,2 düşüşle 43,99 milyon $ oldu.
2025’in tamamında Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %1,4 düşüşle 907,314 mt’a inerken, bu ihracatın değeri ise yıllık %7,5 düşüşle 518,93 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay
Aynı yılda Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %2,2 düşüşle 306.747 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, %5,8 düşüşle 64.124 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve %11,4 düşüşle 70.857 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.
2025’te Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|2025
|2024
|Yıllık değişim
(%)
|Aralık 2025
|Aralık 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|306.747
|313.561
|-2,2
|24.383
|76.045
|-67,9
|Bulgaristan
|76.957
|81.653
|-5,8
|19.216
|14.701
|30,7
|Avustralya
|70.857
|79.965
|-11,4
|6.733
|7.488
|-10,1
|Libya
|52.342
|5.708
|817
|-
|5.700
|-
|İtalya
|44.144
|32.858
|34,3
|4.350
|28
|>1.000
|Bosna-Hersek
|42.711
|45.764
|-6,7
|-
|-
|-
|Kosova
|37.946
|27.366
|38,7
|3.122
|-
|-
|Sırbistan
|30.789
|8.914
|245,4
|2.265
|-
|-
|Şili
|22.649
|19.201
|18
|-
|5.316
|-
|İspanya
|19.486
|39.917
|-51,2
|4.492
|35
|>1.000