Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’te %1,4 düşüş kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %26,1 artış ve yıllık %39,1 düşüşle artışla 77.453 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %27,9 artış ve 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %41,2 düşüşle 43,99 milyon $ oldu.

2025’in tamamında Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %1,4 düşüşle 907,314 mt’a inerken, bu ihracatın değeri ise yıllık %7,5 düşüşle 518,93 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Aynı yılda Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %2,2 düşüşle 306.747 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, %5,8 düşüşle 64.124 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve %11,4 düşüşle 70.857 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.

2025’te Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) 2025 2024 Yıllık değişim

(%) Aralık 2025 Aralık 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 306.747 313.561 -2,2 24.383 76.045 -67,9 Bulgaristan 76.957 81.653 -5,8 19.216 14.701 30,7 Avustralya 70.857 79.965 -11,4 6.733 7.488 -10,1 Libya 52.342 5.708 817 - 5.700 - İtalya 44.144 32.858 34,3 4.350 28 >1.000 Bosna-Hersek 42.711 45.764 -6,7 - - - Kosova 37.946 27.366 38,7 3.122 - - Sırbistan 30.789 8.914 245,4 2.265 - - Şili 22.649 19.201 18 - 5.316 - İspanya 19.486 39.917 -51,2 4.492 35 >1.000

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - 2025