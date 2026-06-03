Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Nisan 2026 döneminde %10,4 azalırken, Romanya %6,6 düşüşe rağmen lider oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Nisan ayında aylık %51,2 düşüş ve yıllık %35,1 artışla 64.740 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %50,9 düşüş ve yıllık %31,3 artışla 37,60 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dört ayında ise Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %10,4 düşüşle 301.501 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %10,6 düşüşle 175,21 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Geçtiğimiz yılın Ocak-Nisan döneminde en fazla filmaşin ithalatı yapan ülkelerle bu yılın ilk 10 ülkesi karşılaştırıldığında listenin büyük ölçüde korunduğu ancak sıralamalarda dikkat çekici değişimler yaşandığı görülüyor. Romanya liderliğini sürdürse de Türkiye’den yaptığı ithalat yıllık %6,6 düşüşle 116.559 mt seviyesine geriledi. Avustralya ve Bosna-Hersek güçlü artışlarla üst sıralara yükselirken, Libya yıllık %75,5 düşüşle ikinci sıradan dokuzuncu sıraya indi. Geçtiğimiz yıl ilk 10’da yer alan İspanya, BAE ve Haiti bu yıl listenin dışında kalırken, Şili, Sırbistan ve Arnavutluk bu yıl ilk 10’a giren ülkeler oldu.

Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Nisan 2026 Ocak-Nisan 2025 Yıllık değişim

(%) Nisan 2026 Nisan 2025 Yıllık değişim

(%) Romanya 116.559 124.817 -6,6 2.160 - - Avustralya 43.074 20.485 110,3 10.740 7.689 39,7 Bulgaristan 25.014 24.223 3,3 - - -100 Bosna-Hersek 24.948 10.866 129,6 17.229 4.933 249,2 Kosova 16.943 16.602 2,1 11.536 3.879 197,4 İtalya 9.197 18.768 -51 208 - >1000 Şili 9.000 7.478 20,4 7.359 6.334 16,2 Sırbistan 8.226 3.441 139 1.000 1.808 -44,7 Libya 6.522 26.665 -75,5 3.498 11.000 -68,2 Arnavutluk 5.027 4.640 8,3 534 1.846 -71,1

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Nisan 2026