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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Nisan 2026 döneminde %10,4 azalırken, Romanya %6,6 düşüşe rağmen lider oldu

Çarşamba, 03 Haziran 2026 11:21:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Nisan ayında aylık %51,2 düşüş ve yıllık %35,1 artışla 64.740 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %50,9 düşüş ve yıllık %31,3 artışla 37,60 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk dört ayında ise Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %10,4 düşüşle 301.501 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %10,6 düşüşle 175,21 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Geçtiğimiz yılın Ocak-Nisan döneminde en fazla filmaşin ithalatı yapan ülkelerle bu yılın ilk 10 ülkesi karşılaştırıldığında listenin büyük ölçüde korunduğu ancak sıralamalarda dikkat çekici değişimler yaşandığı görülüyor. Romanya liderliğini sürdürse de Türkiye’den yaptığı ithalat yıllık %6,6 düşüşle 116.559 mt seviyesine geriledi. Avustralya ve Bosna-Hersek güçlü artışlarla üst sıralara yükselirken, Libya yıllık %75,5 düşüşle ikinci sıradan dokuzuncu sıraya indi. Geçtiğimiz yıl ilk 10’da yer alan İspanya, BAE ve Haiti bu yıl listenin dışında kalırken, Şili, Sırbistan ve Arnavutluk bu yıl ilk 10’a giren ülkeler oldu.

Yılın ilk dört ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Nisan 2026 Ocak-Nisan 2025 Yıllık değişim
(%)		 Nisan 2026 Nisan 2025 Yıllık değişim
 (%)
Romanya  116.559   124.817  -6,6  2.160  - -
Avustralya  43.074   20.485  110,3  10.740   7.689  39,7
Bulgaristan  25.014   24.223  3,3 - - -100
Bosna-Hersek  24.948   10.866  129,6  17.229   4.933  249,2
Kosova  16.943   16.602  2,1  11.536   3.879  197,4
İtalya  9.197   18.768  -51  208  - >1000
Şili  9.000   7.478  20,4  7.359   6.334  16,2
Sırbistan  8.226   3.441  139  1.000   1.808  -44,7
Libya  6.522   26.665  -75,5  3.498   11.000  -68,2
Arnavutluk  5.027   4.640  8,3  534   1.846  -71,1

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Nisan 2026


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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