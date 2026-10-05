Türkiye'nin filmaşin ihracatındaki artış 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %11,8 seviyesine çıktı, Romanya ve Avustralya artışa liderlik ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan geçici verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Ağustos ayında aylık %11,9 ve yıllık %106,1 artışla 88.703 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir Temmuz ayına kıyasla %7,7 ve yıllık %117,8 artışla 53,16 milyon $ oldu.

2026'nın Ocak-Ağustos döneminde Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %11,8 artışla 696.565 mt olurken, bu ihracatın değeri yıllık %15,6 artışla 415,07 milyon $ seviyesine yükseldi.

Türkiye'nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Ağustos ayındaki yıllık artış, dönemlik ihracat artışını Ocak-Temmuz'daki %4,8 seviyesinden Ocak-Ağustos'ta %11,8 seviyesine yükseltti. Romanya, yıllık %4,3 düşüşle 214.002 mt ihracat yapılmasına rağmen Türkiye'nin en büyük pazarı olmayı sürdürdü. Ağustos sevkiyatının %452,3 artışla 13.249 mt'a çıkmasıyla bu ülkeye ihracattaki dönemlik düşüş, Ocak-Temmuz'daki %9,3 seviyesinden yavaşladı. Avustralya %154,2 artışla 112.518 mt ile ikinci, Bosna-Hersek %173,4 artışla 64.318 mt ile üçüncü sırada yer aldı. Bosna-Hersek'in dönemlik artışı, Ağustos sevkiyatındaki %32,1 düşüşün etkisiyle Ocak-Temmuz'daki %221,7 seviyesinden yavaşladı.

Mısır'a ihracat, önceki yılın aynı dönemindeki 1.492 mt seviyesindeki düşük bazın etkisiyle %3.570,8 artışla 54.769 mt'a çıktı ve ülke dördüncü sıradaki yerini korudu. Ağustos sevkiyatı 27.697 mt ile Türkiye'nin aylık ihracatının %31,2 kadarını oluştururken, Ağustos 2025'te bu ülkeye ihracat kaydedilmemişti.

Bulgaristan'a ihracat %39,8 düşüşle 25.112 mt'a, Libya'ya ihracat %62,9 düşüşle 17.625 mt'a ve İtalya'ya ihracat %59,3 düşüşle 14.807 mt'a geriledi. Ağustos ayında bu üç pazara sevkiyat kaydedilmedi. Bu kayıplar dönemlik artışı sınırlarken, Avustralya 68.246 mt ile ihracat pazarları arasındaki en büyük yıllık miktar artışını kaydetti. Avustralya'yı 53.277 mt ile Mısır ve 40.796 mt ile Bosna-Hersek takip etti.

Türkiye'nin Ocak-Ağustos 2026 döneminde en çok filmaşin ihraç ettiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanıyor:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2026 Ocak-Ağustos 2025 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2026 Ağustos 2025 Yıllık değişim

(%) Romanya 214.002 223.649 -4,3 13.249 2.399 452,3 Avustralya 112.518 44.272 154,2 10.016 4.954 102,2 Bosna-Hersek 64.318 23.522 173,4 3.034 4.470 -32,1 Mısır 54.769 1.492 >1000 27.697 - - Filistin 32.571 - - 10.890 - - Kosova 29.974 25.292 18,5 6.084 4.603 32,2 Bulgaristan 25.112 41.743 -39,8 - - - Libya 17.625 47.449 -62,9 - 7.892 -100,0 Suriye 15.087 14.085 7,1 387 3.946 -90,2 İtalya 14.807 36.414 -59,3 - 2.027 -100,0

Türkiye'nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak-Ağustos 2026