Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %4,9 gerilerken, Avustralya ve Bosna-Hersek’te güçlü artış görüldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Mayıs ayında aylık %43,1 ve yıllık %18,6 artışla 92.593 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %47,5 ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %24,1 artışla 55,43 milyon $ oldu.

Yılın ilk beş ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %4,9 düşüşle 393.995 mt’a gerilerken, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,2 düşüşle 230,54 milyon $ seviyesine indi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatında Romanya açık ara en büyük pazar olurken, 2026’nın aynı döneminde yıllık %6,4 düşüşle 144.664 mt seviyesine gerilese de liderliğini korudu. Buna karşılık Avustralya’ya yapılan ihracat %111,1 artışla 60.063 mt’a yükselerek ikinci sıraya çıkarken, Bosna-Hersek’e sevkiyatlar %280 artışla 41.379 mt’a ulaştı ve ülke üçüncü sıraya yerleşti. Bulgaristan’a ihracat %17,6 düşüşle 25.014 mt’a gerilerken, İtalya’ya yapılan ihracattaki %67’lik düşüş dikkat çekti. Genel tablo Türkiye’nin filmaşin ihracatında toplam tonajın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %4,9 düşmesine rağmen Avustralya ve Bosna-Hersek gibi pazarlardaki güçlü artışların geleneksel Avrupa pazarlarındaki kayıpları kısmen dengelediğini gösteriyor.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mayıs 2026 Ocak-Mayıs 2025 Yıllık değişim

(%) Mayıs 2026 Mayıs 2025 Yıllık değişim

(%) Romanya 144.664 154.533 -6,4 28.105 29.715 -5,4 Avustralya 60.063 28.452 111,1 16.989 7.967 113,2 Bosna-Hersek 41.379 10.890 280 16.432 24 >1000 Bulgaristan 25.014 30.353 -17,6 - 6.130 - Kosova 19.452 17.209 13 2.515 608 314 Libya 12.523 26.667 -53 6.001 1 >1000 Filistin 10.180 - - 10.180 - - İtalya 9.197 27.833 -67 - 9.064 -100 Şili 9.000 7.478 20,4 - - -9,1 Sırbistan 8.247 7.126 15,7 23 3.685 -99,4

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Mayıs 2026