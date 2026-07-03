 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Türkiye’nin...

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %4,9 gerilerken, Avustralya ve Bosna-Hersek’te güçlü artış görüldü

Cuma, 03 Temmuz 2026 12:03:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Mayıs ayında aylık %43,1 ve yıllık %18,6 artışla 92.593 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %47,5 ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %24,1 artışla 55,43 milyon $ oldu.

Yılın ilk beş ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %4,9 düşüşle 393.995 mt’a gerilerken, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,2 düşüşle 230,54 milyon $ seviyesine indi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatında Romanya açık ara en büyük pazar olurken, 2026’nın aynı döneminde yıllık %6,4 düşüşle 144.664 mt seviyesine gerilese de liderliğini korudu. Buna karşılık Avustralya’ya yapılan ihracat %111,1 artışla 60.063 mt’a yükselerek ikinci sıraya çıkarken, Bosna-Hersek’e sevkiyatlar %280 artışla 41.379 mt’a ulaştı ve ülke üçüncü sıraya yerleşti. Bulgaristan’a ihracat %17,6 düşüşle 25.014 mt’a gerilerken, İtalya’ya yapılan ihracattaki %67’lik düşüş dikkat çekti. Genel tablo Türkiye’nin filmaşin ihracatında toplam tonajın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %4,9 düşmesine rağmen Avustralya ve Bosna-Hersek gibi pazarlardaki güçlü artışların geleneksel Avrupa pazarlarındaki kayıpları kısmen dengelediğini gösteriyor.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt)          
  Ocak-Mayıs 2026 Ocak-Mayıs 2025 Yıllık değişim
(%)		 Mayıs 2026 Mayıs 2025 Yıllık değişim
(%)
Romanya  144.664   154.533  -6,4  28.105   29.715  -5,4
Avustralya  60.063   28.452  111,1  16.989   7.967  113,2
Bosna-Hersek  41.379   10.890  280  16.432   24  >1000
Bulgaristan  25.014   30.353  -17,6  -   6.130  -
Kosova  19.452   17.209  13  2.515   608  314
Libya  12.523   26.667  -53  6.001   1  >1000
Filistin  10.180   -  -  10.180   -  -
İtalya  9.197   27.833  -67  -   9.064  -100
Şili  9.000   7.478  20,4  -   -  -9,1
Sırbistan  8.247   7.126  15,7  23   3.685  -99,4

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Mayıs 2026


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Nisan 2026 döneminde %10,4 azalırken, Romanya %6,6 düşüşe rağmen lider oldu

03 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatında 2026'nın Mart ayında görülen toparlanma üç aylık düşüşü telafi edemedi

06 May | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %0,3 yükseldi

03 Nis | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2026’nın Ocak ayında %33,2 düşüş gösterdi

05 Mar | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’te %1,4 düşüş kaydetti

04 Şub | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %4,7 yükseldi

07 Oca | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %0,3 arttı

03 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %2,8 azaldı

07 Kas | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %1,2 artış kaydetti

06 Eki | Çelik Haberler

Dahilde İşleme Rejimi izin belgesi sürelerinde değişikliğe gidildi

18 Eyl | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  6 - 16 mm
TS708/S420/B420C/B420B
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  5,5 - 28 mm
EN 10016-2 AISI1006/1008/1010/1012/1015/1017
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Filmaşin-Kangal Demir
Çap:  10 - 20 mm
AKIN DEMİR
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis