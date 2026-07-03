Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %4,9 gerilerken, Avustralya ve Bosna-Hersek’te güçlü artış görüldü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Mayıs ayında aylık %43,1 ve yıllık %18,6 artışla 92.593 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %47,5 ve 2025 yılının Mayıs ayına kıyasla %24,1 artışla 55,43 milyon $ oldu.
Yılın ilk beş ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %4,9 düşüşle 393.995 mt’a gerilerken, bu ihracatın değeri ise yıllık %4,2 düşüşle 230,54 milyon $ seviyesine indi.
Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay
2025’in Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatında Romanya açık ara en büyük pazar olurken, 2026’nın aynı döneminde yıllık %6,4 düşüşle 144.664 mt seviyesine gerilese de liderliğini korudu. Buna karşılık Avustralya’ya yapılan ihracat %111,1 artışla 60.063 mt’a yükselerek ikinci sıraya çıkarken, Bosna-Hersek’e sevkiyatlar %280 artışla 41.379 mt’a ulaştı ve ülke üçüncü sıraya yerleşti. Bulgaristan’a ihracat %17,6 düşüşle 25.014 mt’a gerilerken, İtalya’ya yapılan ihracattaki %67’lik düşüş dikkat çekti. Genel tablo Türkiye’nin filmaşin ihracatında toplam tonajın Ocak-Mayıs döneminde yıllık %4,9 düşmesine rağmen Avustralya ve Bosna-Hersek gibi pazarlardaki güçlü artışların geleneksel Avrupa pazarlarındaki kayıpları kısmen dengelediğini gösteriyor.
Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mayıs 2026
|Ocak-Mayıs 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Mayıs 2026
|Mayıs 2025
|Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|144.664
|154.533
|-6,4
|28.105
|29.715
|-5,4
|Avustralya
|60.063
|28.452
|111,1
|16.989
|7.967
|113,2
|Bosna-Hersek
|41.379
|10.890
|280
|16.432
|24
|>1000
|Bulgaristan
|25.014
|30.353
|-17,6
|-
|6.130
|-
|Kosova
|19.452
|17.209
|13
|2.515
|608
|314
|Libya
|12.523
|26.667
|-53
|6.001
|1
|>1000
|Filistin
|10.180
|-
|-
|10.180
|-
|-
|İtalya
|9.197
|27.833
|-67
|-
|9.064
|-100
|Şili
|9.000
|7.478
|20,4
|-
|-
|-9,1
|Sırbistan
|8.247
|7.126
|15,7
|23
|3.685
|-99,4