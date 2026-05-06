Türkiye’nin filmaşin ihracatında 2026'nın Mart ayında görülen toparlanma üç aylık düşüşü telafi edemedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan ön verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Mart ayında aylık %128,3 artış ve yıllık %18,1 düşüşle 151.970 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %126,9 artış ve yıllık %17,9 düşüşle 88,53 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %11,3 düşüşle 255.947 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %10,7 düşüşle 149,49 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %6,8 artışla 133.280 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, yıllık %152,7 artışla 32.334 mt filmaşin satın alan Avustralya ve yıllık %3,3 artışla 25.018 mt filmaşin satın alan Bulgaristan takip etti.

Mart ayında ihracat tonajında Şubat ayına kıyasla belirgin bir toparlanma görülmesine rağmen Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mart döneminde yıllık bazda %11,3 düşüşle 255.947 mt seviyesinde kaldı. Aynı dönemde ihracat gelirinin %10,7 düşüşle 149,49 milyon $ olması, tonaj ve değer tarafındaki gerilemenin birbirine paralel seyrettiğini gösterdi. Romanya, yıllık %6,8 artışla 133.280 mt filmaşin ihracatıyla açık ara en büyük pazar konumunu korurken, Avustralya’ya yapılan sevkiyatların %152,7 artması dikkat çekti. Buna karşılık İtalya, Kosova, Libya ve Suriye’ye yapılan ihracattaki düşüşler toplam performans üzerinde baskı yarattı. Genel tablo Mart ayındaki güçlü aylık artışa rağmen Türkiye’nin filmaşin ihracatında üç aylık dönemde yıllık bazda toparlanmanın henüz sınırlı kaldığını ortaya koyuyor.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2026 Ocak-Mart 2025 Yıllık değişim

(%) Mart 2026 Mart 2025 Yıllık değişim (%) Romanya 133.280 124.817 6,8 93.047 82.882 12,3 Avustralya 32.334 12.796 152,7 13.173 4.493 193,2 Bulgaristan 25.018 24.223 3,3 19.230 19.301 -0,4 İtalya 9.236 18.768 -50,8 9.236 15.751 -41,4 Bosna-Hersek 7.720 5.933 30,1 270 5.933 -95,5 Sırbistan 7.226 1.633 342,5 2.854 188 >1000 Kosova 5.406 12.723 -57,5 2.418 3.825 -36,8 Arnavutluk 4.548 2.795 62,7 945 452 109,2 Peru 3.978 2.014 97,5 - - - Suriye 3.089 4.989 -38,1 943 673 40,2

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Mart 2026