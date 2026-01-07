 |  Giriş 
Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %4,7 yükseldi

Çarşamba, 07 Ocak 2026 10:36:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimi yılın Kasım ayında aylık %14,7 ve yıllık %133,5 artışla 61.906 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %14,2 ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %111,1 artışla 34,68 milyon $ oldu.

2025’in Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %4,7 artışla 830,358 mt’a çıkarken, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,2 düşüşle 475,21 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %18,9 artışla 282.363 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, %11,5 düşüşle 64.124 mt filmaşin ithal eden Avustralya ve %13,8 düşüşle 57.741 mt ithalat yapan Bulgaristan takip etti.

2025’in ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim
(%)		 Kasım 2025 Kasım 2024

Yıllık değişim

 (%)
Romanya  282.363   237.517  18,9  10.086   -    -
Avustralya  64.124   72.477  -11,5  12.696   7.841  61,9
Bulgaristan  57.741   66.952  -13,8  -     -    -
Libya  52.342   8  >1000  2   -    -
Bosna-Hersek  42.711   45.764  -6,7  6.211   -    -
İtalya  39.794   32.830  21,2  -     -    -
Kosova  34.872   27.366  27,4  2.155   1.792  20,2
Sırbistan  28.524   8.914  220  4.049   -    -
Şili  22.707   13.885  63,5  8.805   784  >1000
Estonya  17.548   9.185  91  -     -    -

 Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak-Kasım 2025


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

