Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %4,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimi yılın Kasım ayında aylık %14,7 ve yıllık %133,5 artışla 61.906 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %14,2 ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %111,1 artışla 34,68 milyon $ oldu.

2025’in Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %4,7 artışla 830,358 mt’a çıkarken, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,2 düşüşle 475,21 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %18,9 artışla 282.363 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, %11,5 düşüşle 64.124 mt filmaşin ithal eden Avustralya ve %13,8 düşüşle 57.741 mt ithalat yapan Bulgaristan takip etti.

2025’in ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2025 Ocak-Kasım 2024 Yıllık değişim

(%) Kasım 2025 Kasım 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 282.363 237.517 18,9 10.086 - - Avustralya 64.124 72.477 -11,5 12.696 7.841 61,9 Bulgaristan 57.741 66.952 -13,8 - - - Libya 52.342 8 >1000 2 - - Bosna-Hersek 42.711 45.764 -6,7 6.211 - - İtalya 39.794 32.830 21,2 - - - Kosova 34.872 27.366 27,4 2.155 1.792 20,2 Sırbistan 28.524 8.914 220 4.049 - - Şili 22.707 13.885 63,5 8.805 784 >1000 Estonya 17.548 9.185 91 - - -

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak-Kasım 2025