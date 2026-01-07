Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %4,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimi yılın Kasım ayında aylık %14,7 ve yıllık %133,5 artışla 61.906 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %14,2 ve 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %111,1 artışla 34,68 milyon $ oldu.
2025’in Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %4,7 artışla 830,358 mt’a çıkarken, bu ihracatın değeri ise yıllık %2,2 düşüşle 475,21 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %18,9 artışla 282.363 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, %11,5 düşüşle 64.124 mt filmaşin ithal eden Avustralya ve %13,8 düşüşle 57.741 mt ithalat yapan Bulgaristan takip etti.
2025’in ilk on bir ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Kasım 2025
|Ocak-Kasım 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Kasım 2025
|Kasım 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|282.363
|237.517
|18,9
|10.086
|-
|-
|Avustralya
|64.124
|72.477
|-11,5
|12.696
|7.841
|61,9
|Bulgaristan
|57.741
|66.952
|-13,8
|-
|-
|-
|Libya
|52.342
|8
|>1000
|2
|-
|-
|Bosna-Hersek
|42.711
|45.764
|-6,7
|6.211
|-
|-
|İtalya
|39.794
|32.830
|21,2
|-
|-
|-
|Kosova
|34.872
|27.366
|27,4
|2.155
|1.792
|20,2
|Sırbistan
|28.524
|8.914
|220
|4.049
|-
|-
|Şili
|22.707
|13.885
|63,5
|8.805
|784
|>1000
|Estonya
|17.548
|9.185
|91
|-
|-
|-
Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak-Kasım 2025