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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %97,6 arttı

Cuma, 06 Eylül 2024 10:54:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %55,4 ve yıllık %13,3 düşüşle 44.030 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %54,9 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %16,9 düşüşle 26,86 milyon $ oldu.

Bu yılın yedi ayında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %97,6 artışla 572.096 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %75,9 artışla 352,57 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 175.281 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 48.164 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 37.591 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2023

Ocak-Haziran 2024

Yıllık değişim
(%)

Haziran 2023

Haziran 2024

Yıllık değişim

 (%)

Romanya

29.872

175.281

486,8

13.638

-

-

Bulgaristan

2.474

48.164

>1000

-

277

-

Avustralya

21.621

37.591

73,9

3.619

8.823

143,8

Belçika

1

34.548

>1000.0

-

-

-

Bosna-Hersek

-

32.346

-

-

7.999

-

İspanya

6.568

30.661

366,8

-

-

-

İtalya

2.552

24.828

872,9

1.463

-

-

İsrail

99.372

22.128

-77,7

21.057

-

-

Şili

10.154

13.101

29

5.369

-

-

Mısır

6.398

11.350

77,4

-

300

-

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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