Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %97,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %55,4 ve yıllık %13,3 düşüşle 44.030 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %54,9 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %16,9 düşüşle 26,86 milyon $ oldu.

Bu yılın yedi ayında ise, Türkiye 'nin filmaşin ihracatı yıllık %97,6 artışla 572.096 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %75,9 artışla 352,57 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 175.281 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 48.164 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 37.591 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.

Yılın ilk yedi ayında Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2023 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim

(%) Haziran 2023 Haziran 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 29.872 175.281 486,8 13.638 - - Bulgaristan 2.474 48.164 >1000 - 277 - Avustralya 21.621 37.591 73,9 3.619 8.823 143,8 Belçika 1 34.548 >1000.0 - - - Bosna-Hersek - 32.346 - - 7.999 - İspanya 6.568 30.661 366,8 - - - İtalya 2.552 24.828 872,9 1.463 - - İsrail 99.372 22.128 -77,7 21.057 - - Şili 10.154 13.101 29 5.369 - - Mısır 6.398 11.350 77,4 - 300 -