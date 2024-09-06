Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %97,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %55,4 ve yıllık %13,3 düşüşle 44.030 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %54,9 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %16,9 düşüşle 26,86 milyon $ oldu.
Bu yılın yedi ayında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %97,6 artışla 572.096 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %75,9 artışla 352,57 milyon $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 175.281 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 48.164 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 37.591 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.
Yılın ilk yedi ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2023
|
Ocak-Haziran 2024
|
Yıllık değişim
|
Haziran 2023
|
Haziran 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Romanya
|
29.872
|
175.281
|
486,8
|
13.638
|
-
|
-
|
Bulgaristan
|
2.474
|
48.164
|
>1000
|
-
|
277
|
-
|
Avustralya
|
21.621
|
37.591
|
73,9
|
3.619
|
8.823
|
143,8
|
Belçika
|
1
|
34.548
|
>1000.0
|
-
|
-
|
-
|
Bosna-Hersek
|
-
|
32.346
|
-
|
-
|
7.999
|
-
|
İspanya
|
6.568
|
30.661
|
366,8
|
-
|
-
|
-
|
İtalya
|
2.552
|
24.828
|
872,9
|
1.463
|
-
|
-
|
İsrail
|
99.372
|
22.128
|
-77,7
|
21.057
|
-
|
-
|
Şili
|
10.154
|
13.101
|
29
|
5.369
|
-
|
-
|
Mısır
|
6.398
|
11.350
|
77,4
|
-
|
300
|
-
Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: