Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Şubat döneminde %121,9 arttı

Cuma, 05 Nisan 2024 11:46:49 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Şubat ayında aylık %107 ve yıllık %186,2 artışla 144.273 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %111,5 ve 2023 yılının Şubat ayına kıyasla %151,8 artışla 90,55 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %121,9 artışla 213,955 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %95,8 artışla 133.36 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 64.241 mt ile Belçika oldu. Belçika’yı, 37.965 mt filmaşin ithal eden Belçika ve 11.606 mt ithalat yapan Bulgaristan takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Şubat 2023 Ocak-Şubat 2024 Yıllık değişim

(%) Şubat 2023 Şubat 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 6.771 64.241 848,8 3.029 49.208 >1000 Belçika - 37.965 - - 33.700 - Bulgaristan 2.474 11.606 369,1 2.473 7.809 215,8 İsrail 50.322 11.387 -77,4 28.228 4.562 -83,8 Avustralya 10.320 9.865 -4,4 3.788 2.297 -39,4 Diğer ülkeler - 8.403 - - - - Mısır 2.794 7.790 178,8 2.497 5.160 106,6 Bosna-Hersek - 7.609 - - - - İtalya 1.088 7.150 557,2 1.088 3.000 175,7 Senegal 1.000 7.028 602,8 1.000 - -

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: