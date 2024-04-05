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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Şubat döneminde %121,9 arttı

Cuma, 05 Nisan 2024 11:46:49 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Şubat ayında aylık %107 ve yıllık %186,2 artışla 144.273 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %111,5 ve 2023 yılının Şubat ayına kıyasla %151,8 artışla 90,55 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk iki ayında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %121,9 artışla 213,955 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %95,8 artışla 133.36 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 64.241 mt ile Belçika oldu. Belçika’yı, 37.965 mt filmaşin ithal eden Belçika ve 11.606 mt ithalat yapan Bulgaristan takip etti.

Yılın ilk iki ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Şubat 2023

Ocak-Şubat 2024

Yıllık değişim
(%)

Şubat 2023

Şubat 2024

Yıllık değişim

 (%)

Romanya

6.771

64.241

848,8

3.029

49.208

>1000

Belçika

-

37.965

-

-

33.700

-

Bulgaristan

2.474

11.606

369,1

2.473

7.809

215,8

İsrail

50.322

11.387

-77,4

28.228

4.562

-83,8

Avustralya

10.320

9.865

-4,4

3.788

2.297

-39,4

Diğer ülkeler

-

8.403

-

-

-

-

Mısır

2.794

7.790

178,8

2.497

5.160

106,6

Bosna-Hersek

-

7.609

-

-

-

-

İtalya

1.088

7.150

557,2

1.088

3.000

175,7

Senegal

1.000

7.028

602,8

1.000

-

-

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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