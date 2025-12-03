Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %0,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Ekim ayında aylık %40,9 düşüş ve yıllık %74,4 artışla 53.964 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %40,5 düşüş ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %59,8 artışla 30,37 milyon $ oldu.

Yılın ilk on ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %0,3 artışla 768,433 mt’a çıkarken, bu ihracatın değeri ise yıllık %6,2 düşüşle 440,52 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %14,6 artışla 272.278 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, %13,8 düşüşle 57.741 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 52.340 mt ithalat yapan Libya takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2025 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 272.278 237.517 14,6 18.249 20 >1000 Bulgaristan 57.741 66.952 -13,8 1.989 2 >1000 Libya 52.340 8 >1000 - 3 - Avustralya 51.427 64.636 -20,4 3.760 9.051 -58,5 İtalya 39.794 32.830 21,2 162 - Bosna-Hersek 36.509 45.764 -20,2 5.950 - Kosova 32.711 25.574 27,9 3.636 4.002 -9,1 Sırbistan 24.435 8.914 174,1 3.450 - Estonya 17.548 9.185 91 - - Suriye 16.761 770 >1000 880 147 500,5

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Ekim 2025