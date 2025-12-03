 |  Giriş 
Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %0,3 arttı

Çarşamba, 03 Aralık 2025 11:07:36 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Ekim ayında aylık %40,9 düşüş ve yıllık %74,4 artışla 53.964 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %40,5 düşüş ve 2024 yılının Ekim ayına kıyasla %59,8 artışla 30,37 milyon $ oldu.

Yılın ilk on ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %0,3 artışla 768,433 mt’a çıkarken, bu ihracatın değeri ise yıllık %6,2 düşüşle 440,52 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %14,6 artışla 272.278 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, %13,8 düşüşle 57.741 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 52.340 mt ithalat yapan Libya takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Ekim 2025 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim
(%)		 Ekim 2025 Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)
Romanya  272.278   237.517  14,6  18.249   20  >1000
Bulgaristan  57.741   66.952  -13,8  1.989   2  >1000
Libya  52.340   8  >1000  -     3  -
Avustralya  51.427   64.636  -20,4  3.760   9.051  -58,5
İtalya  39.794   32.830  21,2  162   -     
Bosna-Hersek  36.509   45.764  -20,2  5.950   -     
Kosova  32.711   25.574  27,9  3.636   4.002  -9,1
Sırbistan  24.435   8.914  174,1  3.450   -     
Estonya  17.548   9.185  91  -     -     
Suriye  16.761   770  >1000  880   147  500,5

 Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Ekim 2025


