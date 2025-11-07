Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %2,8 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Eylül ayında aylık %112,2 artış ve yıllık %23,7 düşüşle 91.299 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %108,1 artış ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %29,1 düşüşle 50,77 milyon $ oldu.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %2,8 düşüşle 714,520 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %9 düşüşle 409,90 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %7 artışla 254.029 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, %16,7 düşüşle 55.752 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 52.340 mt ithalat yapan Libya takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2025 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 254.029 237.496 7 30.380 52.216 -41,8 Bulgaristan 55.752 66.951 -16,7 14.009 17.880 -21,7 Libya 52.340 5 >1000 4.891 - Avustralya 47.668 55.585 -14,2 3.396 12.764 -73,4 İtalya 39.687 32.830 20,9 3.274 5.007 -34,6 Bosna-Hersek 30.559 45.764 -33,2 7.037 - Kosova 29.070 21.572 34,8 3.778 1.578 139,4 Sırbistan 20.985 8.914 135,4 8.967 - >1000 Estonya 17.548 9.185 91,0 - 7.488 - Suriye 15.880 624 >1000 1.795 51 >1000

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Eylül 2025