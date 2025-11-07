 |  Giriş 
Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Eylül döneminde %2,8 azaldı

Cuma, 07 Kasım 2025 12:37:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Eylül ayında aylık %112,2 artış ve yıllık %23,7 düşüşle 91.299 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %108,1 artış ve 2024 yılının Eylül ayına kıyasla %29,1 düşüşle 50,77 milyon $ oldu.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %2,8 düşüşle 714,520 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %9 düşüşle 409,90 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %7 artışla 254.029 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, %16,7 düşüşle 55.752 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 52.340 mt ithalat yapan Libya takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Eylül 2025 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim
(%)		 Eylül 2025 Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)
Romanya  254.029   237.496   7  30.380   52.216  -41,8 
Bulgaristan  55.752   66.951  -16,7   14.009   17.880  -21,7 
Libya  52.340   5   >1000  4.891   -     
Avustralya  47.668   55.585  -14,2   3.396   12.764  -73,4 
İtalya  39.687   32.830   20,9   3.274   5.007  -34,6 
Bosna-Hersek  30.559   45.764  -33,2   7.037   -     
Kosova  29.070   21.572   34,8   3.778   1.578   139,4 
Sırbistan  20.985   8.914   135,4   8.967   -  >1000
Estonya  17.548   9.185   91,0   -     7.488 
Suriye  15.880   624   >1000  1.795   51   >1000

 Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Eylül 2025


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

