Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mart döneminde %172,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %5,5 düşüş ve yıllık %319,1 artışla 136.650 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %6,9 düşüş ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %250,9 artışla 84,48 milyon $ oldu.
Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %172,3 artışla 350,966 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %136,9 artışla 218,07 milyon $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 113.909 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 38.248 mt filmaşin ithal eden Belçika ve 27.632 mt ithalat yapan Bulgaristan takip etti.
Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mart 2023
|
Ocak-Mart 2024
|
Yıllık değişim
|
Mart 2023
|
Mart 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Romanya
|
11.681
|
113.909
|
875,2
|
4.911
|
49.667
|
911,3
|
Belçika
|
-
|
38.248
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Bulgaristan
|
2.474
|
27.632
|
>1000
|
-
|
16.026
|
-
|
İspanya
|
2.950
|
22.687
|
669,1
|
-
|
18.969
|
-
|
Avustralya
|
15.819
|
18.640
|
17,8
|
5.499
|
8.775
|
59,6
|
İsrail
|
63.288
|
18.208
|
-71,2
|
12.966
|
6.743
|
-48
|
İtalya
|
1.088
|
16.299
|
>1000
|
-
|
9.149
|
-
|
Bosna-Hersek
|
-
|
12.864
|
-
|
-
|
5.255
|
-
|
Hırvatistan
|
-
|
8.806
|
-
|
-
|
8.716
|
-
|
Mısır
|
2.640
|
8.590
|
225,4
|
-
|
800
|
-
Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: