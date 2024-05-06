Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mart döneminde %172,3 arttı

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 13:59:52 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %5,5 düşüş ve yıllık %319,1 artışla 136.650 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %6,9 düşüş ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %250,9 artışla 84,48 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %172,3 artışla 350,966 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %136,9 artışla 218,07 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 113.909 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 38.248 mt filmaşin ithal eden Belçika ve 27.632 mt ithalat yapan Bulgaristan takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Mart 2023 Ocak-Mart 2024 Yıllık değişim

(%) Mart 2023 Mart 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 11.681 113.909 875,2 4.911 49.667 911,3 Belçika - 38.248 - - - - Bulgaristan 2.474 27.632 >1000 - 16.026 - İspanya 2.950 22.687 669,1 - 18.969 - Avustralya 15.819 18.640 17,8 5.499 8.775 59,6 İsrail 63.288 18.208 -71,2 12.966 6.743 -48 İtalya 1.088 16.299 >1000 - 9.149 - Bosna-Hersek - 12.864 - - 5.255 - Hırvatistan - 8.806 - - 8.716 - Mısır 2.640 8.590 225,4 - 800 -

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: