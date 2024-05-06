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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mart döneminde %172,3 arttı

Pazartesi, 06 Mayıs 2024 13:59:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %5,5 düşüş ve yıllık %319,1 artışla 136.650 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %6,9 düşüş ve 2023 yılının Mart ayına kıyasla %250,9 artışla 84,48 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk üç ayında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %172,3 artışla 350,966 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %136,9 artışla 218,07 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 113.909 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 38.248 mt filmaşin ithal eden Belçika ve 27.632 mt ithalat yapan Bulgaristan takip etti.

Yılın ilk üç ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mart 2023

Ocak-Mart 2024

Yıllık değişim
(%)

Mart 2023

Mart 2024

Yıllık değişim

 (%)

Romanya

11.681

113.909

875,2

4.911

49.667

911,3

Belçika

-

38.248

-

-

-

-

Bulgaristan

2.474

27.632

>1000

-

16.026

-

İspanya

2.950

22.687

669,1

-

18.969

-

Avustralya

15.819

18.640

17,8

5.499

8.775

59,6

İsrail

63.288

18.208

-71,2

12.966

6.743

-48

İtalya

1.088

16.299

>1000

-

9.149

-

Bosna-Hersek

-

12.864

-

-

5.255

-

Hırvatistan

-

8.806

-

-

8.716

-

Mısır

2.640

8.590

225,4

-

800

-

Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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