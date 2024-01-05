﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Kasım döneminde %46 düştü

Cuma, 05 Ocak 2024 12:22:56 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %9 düşüşle ve yıllık %69,5 artışla 92.527 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %10,5 ve 2022 yılının Kasım ayına kıyasla %34,4 düşerek 39,15 milyon $ oldu.

Öte yandan Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı yıllık %46 düşüşle 612.093 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir de 2022 yılının aynı dönemine %56,4 düşüşle 390,03 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke, 199.757 mt ile yıllık %24.7 düşüş kaydeden İsrail oldu. İsrail’i, yıllık %22,2 artışla 152.156 mt filmaşin ithal eden Romanya ve yıllık %30 artışla 41.698 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Kasım 2023

Ocak-Kasım 2022

Yıllık değişim (%)

Kasım 2023

Kasım 2022

Yıllık değişim (%)

İsrail

199.757

265.316

-24,7

-

29.846

-

Romanya

152.156

124.561

+22,2

52.533

4.790

-

Avustralya

41.698

32.080

+30

2.079

1.592

+30,6

İspanya

28.467

21.502

+32,4

3.499

-

-

Bulgaristan

24.711

37.021

-33,3

8.984

2.852

+215

Bosna Hersek

13.547

3.037

+346,1

9.995

-

-

Fas

12.654

51.198

-75,3

50

-

-

Paraguay

10.607

10.615

-0,1

408

483

-15,5

Haiti

10.464

41.608

-74,9

-

-

-

Şili

10.154

10.155

-

-

-

-

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Tayvan yerel piyasasında filmaşin fiyatları - 1. Hafta, 2024

05 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya filmaşin piyasasına yeni yılda olumlu beklentiler hakim

04 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını açıkladı

04 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir filmaşin fiyatlarını düşürdü

04 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de temel nihai mamul stokları Aralık sonunda %1,4 arttı

04 Oca | Çelik Haberler

Piyasa Türkiye’nin filmaşin ithalatına getirdiği koruma önleminin etkilerini değerlendirmeye çalışıyor

03 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye uzun mamul ihracat piyasası sessiz

03 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

AB’nin yeni kota döneminde ‘diğer ülkeler’ için ayrılan sıcak rulo sac ve filmaşin kotaları tükendi

03 Oca | Çelik Haberler

Türkiye filmaşin ithalatına geçici koruma önlemi getirdi

02 Oca | Çelik Haberler

Suudi Hadeed Ocak ayı için uzun mamul fiyatlarını düşürdü

02 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük