Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Kasım döneminde %46 düştü

Cuma, 05 Ocak 2024 12:22:56 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %9 düşüşle ve yıllık %69,5 artışla 92.527 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %10,5 ve 2022 yılının Kasım ayına kıyasla %34,4 düşerek 39,15 milyon $ oldu.

Öte yandan Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı yıllık %46 düşüşle 612.093 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir de 2022 yılının aynı dönemine %56,4 düşüşle 390,03 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke, 199.757 mt ile yıllık %24.7 düşüş kaydeden İsrail oldu. İsrail’i, yıllık %22,2 artışla 152.156 mt filmaşin ithal eden Romanya ve yıllık %30 artışla 41.698 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.

Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Kasım 2023 Ocak-Kasım 2022 Yıllık değişim (%) Kasım 2023 Kasım 2022 Yıllık değişim (%) İsrail 199.757 265.316 -24,7 - 29.846 - Romanya 152.156 124.561 +22,2 52.533 4.790 - Avustralya 41.698 32.080 +30 2.079 1.592 +30,6 İspanya 28.467 21.502 +32,4 3.499 - - Bulgaristan 24.711 37.021 -33,3 8.984 2.852 +215 Bosna Hersek 13.547 3.037 +346,1 9.995 - - Fas 12.654 51.198 -75,3 50 - - Paraguay 10.607 10.615 -0,1 408 483 -15,5 Haiti 10.464 41.608 -74,9 - - - Şili 10.154 10.155 - - - -

Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: