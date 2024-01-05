Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Kasım döneminde %46 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %9 düşüşle ve yıllık %69,5 artışla 92.527 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %10,5 ve 2022 yılının Kasım ayına kıyasla %34,4 düşerek 39,15 milyon $ oldu.
Öte yandan Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı yıllık %46 düşüşle 612.093 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir de 2022 yılının aynı dönemine %56,4 düşüşle 390,03 milyon $ seviyesinde yer aldı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke, 199.757 mt ile yıllık %24.7 düşüş kaydeden İsrail oldu. İsrail’i, yıllık %22,2 artışla 152.156 mt filmaşin ithal eden Romanya ve yıllık %30 artışla 41.698 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.
Türkiye’nin Ocak-Kasım döneminde en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Kasım 2023
|
Ocak-Kasım 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Kasım 2023
|
Kasım 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
199.757
|
265.316
|
-24,7
|
-
|
29.846
|
-
|
Romanya
|
152.156
|
124.561
|
+22,2
|
52.533
|
4.790
|
-
|
Avustralya
|
41.698
|
32.080
|
+30
|
2.079
|
1.592
|
+30,6
|
İspanya
|
28.467
|
21.502
|
+32,4
|
3.499
|
-
|
-
|
Bulgaristan
|
24.711
|
37.021
|
-33,3
|
8.984
|
2.852
|
+215
|
Bosna Hersek
|
13.547
|
3.037
|
+346,1
|
9.995
|
-
|
-
|
Fas
|
12.654
|
51.198
|
-75,3
|
50
|
-
|
-
|
Paraguay
|
10.607
|
10.615
|
-0,1
|
408
|
483
|
-15,5
|
Haiti
|
10.464
|
41.608
|
-74,9
|
-
|
-
|
-
|
Şili
|
10.154
|
10.155
|
-
|
-
|
-
|
-
Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: