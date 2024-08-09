Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Haziran döneminde %121,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %141,6 ve yıllık %129,4 artışla 98.704 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %133,9 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %103,9 düşüşle 59,18 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yarısında ise, Türkiye 'nin filmaşin ihracatı yıllık %121,5 artışla 528.022 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %94,1 artışla 325,68 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 175.281 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 47.887 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 34.548 mt ithalat yapan Belçika takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Haziran 2023 Ocak-Haziran 2024 Yıllık değişim

(%) Haziran 2023 Haziran 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 16.234 175.281 979,7 - 52.048 - Bulgaristan 2.474 47.887 >1000 - 14.973 - Belçika 1 34.548 >1000 - - - İspanya 10.067 30.661 204,6 3.500 3.501 - Avustralya 22.769 28.767 26,3 4.660 4.421 -5.1 İtalya 1.088 24.828 >1000 - 4.039 - Bosna-Hersek - 24.333 - - 5.530 - İsrail 113.752 22.128 -80,5 14.633 - - Şili 4.875 13.101 168,7 - 4.198 - Mısır 6.382 11.050 73,1 236 - -