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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Haziran döneminde %121,5 arttı

Cuma, 09 Ağustos 2024 09:29:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %141,6 ve yıllık %129,4 artışla 98.704 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %133,9 ve 2023 yılının Haziran ayına kıyasla %103,9 düşüşle 59,18 milyon $ oldu.

Bu yılın ilk yarısında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %121,5 artışla 528.022 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %94,1 artışla 325,68 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 175.281 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 47.887 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 34.548 mt ithalat yapan Belçika takip etti.

Yılın ilk altı ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2023

Ocak-Haziran 2024

Yıllık değişim
(%)

Haziran 2023

Haziran 2024

Yıllık değişim

 (%)

Romanya

16.234

175.281

979,7

-

52.048

-

Bulgaristan

2.474

47.887

>1000

-

14.973

-

Belçika

1

34.548

>1000

-

-

-

İspanya

10.067

30.661

204,6

3.500

3.501

-

Avustralya

22.769

28.767

26,3

4.660

4.421

-5.1

İtalya

1.088

24.828

>1000

-

4.039

-

Bosna-Hersek

-

24.333

-

-

5.530

-

İsrail

113.752

22.128

-80,5

14.633

-

-

Şili

4.875

13.101

168,7

-

4.198

-

Mısır

6.382

11.050

73,1

236

-

-

Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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