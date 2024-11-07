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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Eylül döneminde %76 arttı

Perşembe, 07 Kasım 2024 10:56:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %183,4 ve yıllık %121,6 artışla 120.737 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %179,7 ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %126,7 artışla 72,2 milyon $ oldu.

Bu yılın dokuz ayında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %76 artışla 736.356 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %62,9 artışla 451,18 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 237.496 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 66.950 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 55.585 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Eylül 2023

Ocak-Eylül 2024

Yıllık değişim
(%)

Eylül 2023

Eylül 2024

Yıllık değişim

 (%)

Romanya

63.114

237.496

276,3

13.763

52.216

279,4

Bulgaristan

7.577

66.950

783,6

2.804

17.880

537,7

Avustralya

35.050

55.585

58,6

1.941

12.764

557,6

İspanya

10.067

39.883

296,2

-

9.216

-

Bosna-Hersek

-

37.048

-

-

-

-

Belçika

2

34.548

>1000

-

-

-

İtalya

3.052

32.831

975,7

300

5.007

>1000

İsrail

182.086

22.128

-87,8

13.608

-

-

Mısır

7.146

14.790

107

414

513

23,9

İngiltere

1.568

14.099

799,2

-

2.994

-

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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