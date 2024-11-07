Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Eylül döneminde %76 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %183,4 ve yıllık %121,6 artışla 120.737 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %179,7 ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %126,7 artışla 72,2 milyon $ oldu.

Bu yılın dokuz ayında ise, Türkiye 'nin filmaşin ihracatı yıllık %76 artışla 736.356 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %62,9 artışla 451,18 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 237.496 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 66.950 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 55.585 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.

Yılın ilk dokuz ayında Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2023 Ocak-Eylül 2024 Yıllık değişim

(%) Eylül 2023 Eylül 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 63.114 237.496 276,3 13.763 52.216 279,4 Bulgaristan 7.577 66.950 783,6 2.804 17.880 537,7 Avustralya 35.050 55.585 58,6 1.941 12.764 557,6 İspanya 10.067 39.883 296,2 - 9.216 - Bosna-Hersek - 37.048 - - - - Belçika 2 34.548 >1000 - - - İtalya 3.052 32.831 975,7 300 5.007 >1000 İsrail 182.086 22.128 -87,8 13.608 - - Mısır 7.146 14.790 107 414 513 23,9 İngiltere 1.568 14.099 799,2 - 2.994 -