Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Eylül döneminde %76 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %183,4 ve yıllık %121,6 artışla 120.737 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %179,7 ve 2023 yılının Eylül ayına kıyasla %126,7 artışla 72,2 milyon $ oldu.
Bu yılın dokuz ayında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %76 artışla 736.356 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %62,9 artışla 451,18 milyon $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 237.496 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 66.950 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 55.585 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.
Yılın ilk dokuz ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Eylül 2023
|
Ocak-Eylül 2024
|
Yıllık değişim
|
Eylül 2023
|
Eylül 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Romanya
|
63.114
|
237.496
|
276,3
|
13.763
|
52.216
|
279,4
|
Bulgaristan
|
7.577
|
66.950
|
783,6
|
2.804
|
17.880
|
537,7
|
Avustralya
|
35.050
|
55.585
|
58,6
|
1.941
|
12.764
|
557,6
|
İspanya
|
10.067
|
39.883
|
296,2
|
-
|
9.216
|
-
|
Bosna-Hersek
|
-
|
37.048
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Belçika
|
2
|
34.548
|
>1000
|
-
|
-
|
-
|
İtalya
|
3.052
|
32.831
|
975,7
|
300
|
5.007
|
>1000
|
İsrail
|
182.086
|
22.128
|
-87,8
|
13.608
|
-
|
-
|
Mısır
|
7.146
|
14.790
|
107
|
414
|
513
|
23,9
|
İngiltere
|
1.568
|
14.099
|
799,2
|
-
|
2.994
|
-
Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: