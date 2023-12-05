Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ekim döneminde %52,1 düştü

Salı, 05 Aralık 2023 09:35:07 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %81,5 ve yıllık %40,9 artışla 98.698 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %87,1 ve 2022 yılının Ekim ayına kıyasla %23,4 artarak 59,59 milyon $ oldu.

Öte yandan Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin filmaşin ihracatı yıllık %52,1 düşüşle 516.659 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir de 2022 yılının aynı dönemine %60,6 düşüşle 336,53 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke, 196.758 mt ile yıllık %16,4 düşüş kaydeden İsrail oldu. İsrail’i, yıllık %16,8 düşüşle 99.632 mt filmaşin ithal eden Romanya ve yıllık %30 artışla 39.622 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.