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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ekim döneminde %47,3 arttı

Çarşamba, 04 Aralık 2024 12:36:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %74,3 ve yıllık %69,8 düşüşle 30.744 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %73,6 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %68,4 artışla 18,88 milyon $ oldu.

Bu yılın on ayında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %47,3 artışla 766.124 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %39,4 artışla 469,49 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 237.516 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 66.952 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 66.636 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ekim 2023

Ocak-Ekim 2024

Yıllık değişim
(%)

Ekim 2023

Ekim 2024

Yıllık değişim

 (%)

Romanya

99.681

237.516

138,3

36.568

20

-99,9

Bulgaristan

15.750

66.952

325,1

8.172

-

-

Avustralya

39.836

64.636

62,3

4.786

9.051

89,1

Bosna-Hersek

3.552

45.764

>1000

3.552

-

-

İspanya

24.966

39.883

59,7

14.899

-

-

Belçika

2

34.548

>1000

-

-

-

İtalya

3.052

32.831

975,7

-

-

-

İsrail

199.862

22.128

-88,9

17.776

-

-

İngiltere

1.568

16.087

926

-

1.989

-

Mısır

8.350

14.982

79,4

1.204

205

-83

Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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