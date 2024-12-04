Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ekim döneminde %47,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %74,3 ve yıllık %69,8 düşüşle 30.744 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %73,6 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %68,4 artışla 18,88 milyon $ oldu.

Bu yılın on ayında ise, Türkiye 'nin filmaşin ihracatı yıllık %47,3 artışla 766.124 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %39,4 artışla 469,49 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 237.516 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 66.952 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 66.636 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.

Yılın ilk on ayında Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ekim 2023 Ocak-Ekim 2024 Yıllık değişim

(%) Ekim 2023 Ekim 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 99.681 237.516 138,3 36.568 20 -99,9 Bulgaristan 15.750 66.952 325,1 8.172 - - Avustralya 39.836 64.636 62,3 4.786 9.051 89,1 Bosna-Hersek 3.552 45.764 >1000 3.552 - - İspanya 24.966 39.883 59,7 14.899 - - Belçika 2 34.548 >1000 - - - İtalya 3.052 32.831 975,7 - - - İsrail 199.862 22.128 -88,9 17.776 - - İngiltere 1.568 16.087 926 - 1.989 - Mısır 8.350 14.982 79,4 1.204 205 -83