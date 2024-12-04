Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ekim döneminde %47,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %74,3 ve yıllık %69,8 düşüşle 30.744 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %73,6 ve 2023 yılının Ekim ayına kıyasla %68,4 artışla 18,88 milyon $ oldu.
Bu yılın on ayında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %47,3 artışla 766.124 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %39,4 artışla 469,49 milyon $ seviyesine çıktı.
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 237.516 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 66.952 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 66.636 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.
Yılın ilk on ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Ekim 2023
|
Ocak-Ekim 2024
|
Yıllık değişim
|
Ekim 2023
|
Ekim 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|
Romanya
|
99.681
|
237.516
|
138,3
|
36.568
|
20
|
-99,9
|
Bulgaristan
|
15.750
|
66.952
|
325,1
|
8.172
|
-
|
-
|
Avustralya
|
39.836
|
64.636
|
62,3
|
4.786
|
9.051
|
89,1
|
Bosna-Hersek
|
3.552
|
45.764
|
>1000
|
3.552
|
-
|
-
|
İspanya
|
24.966
|
39.883
|
59,7
|
14.899
|
-
|
-
|
Belçika
|
2
|
34.548
|
>1000
|
-
|
-
|
-
|
İtalya
|
3.052
|
32.831
|
975,7
|
-
|
-
|
-
|
İsrail
|
199.862
|
22.128
|
-88,9
|
17.776
|
-
|
-
|
İngiltere
|
1.568
|
16.087
|
926
|
-
|
1.989
|
-
|
Mısır
|
8.350
|
14.982
|
79,4
|
1.204
|
205
|
-83
Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir: