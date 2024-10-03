Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %69,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %2,3 ve yıllık %42,3 düşüşle 44.030 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %3,2 ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %41,8 düşüşle 26 milyon $ oldu.

Bu yılın sekiz ayında ise, Türkiye 'nin filmaşin ihracatı yıllık %69,2 artışla 615.937 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %54,7 artışla 379,19 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 185.279 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 49.071 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 42.821 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye ’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Ağustos 2023 Ocak-Ağustos 2024 Yıllık değişim

(%) Ağustos 2023 Ağustos 2024 Yıllık değişim (%) Romanya 49.351 185.279 275,4 19.479 9.998 -48,7 Bulgaristan 4.773 49.071 928,1 2.299 - - Avustralya 33.109 42.821 29,3 6.720 5.230 -22,2 Bosna-Hersek - 37.048 - - 4.702 - Belçika 2 34.548 >1000 - - - İspanya 10.067 30.665 204,6 - 4 - İtalya 2.752 27.823 911 200 2.995 - İsrail 168.477 22.128 -86,9 33.669 - - Mısır 6.732 14.595 116,8 98 3.247 >1000 Şili 10.154 13.101 29 - - -