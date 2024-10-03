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Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %69,2 arttı

Perşembe, 03 Ekim 2024 10:51:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin filmaşin ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %2,3 ve yıllık %42,3 düşüşle 44.030 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %3,2 ve 2023 yılının Ağustos ayına kıyasla %41,8 düşüşle 26 milyon $ oldu.

Bu yılın sekiz ayında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %69,2 artışla 615.937 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %54,7 artışla 379,19 milyon $ seviyesine çıktı.

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke 185.279 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, 49.071 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve 42.821 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.

Yılın ilk sekiz ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

 Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Ağustos 2023

Ocak-Ağustos 2024

Yıllık değişim
(%)

Ağustos 2023

Ağustos 2024

Yıllık değişim

 (%)

Romanya

49.351

185.279

275,4

19.479

9.998

-48,7

Bulgaristan

4.773

49.071

928,1

2.299

-

-

Avustralya

33.109

42.821

29,3

6.720

5.230

-22,2

Bosna-Hersek

-

37.048

-

-

4.702

-

Belçika

2

34.548

>1000

-

-

-

İspanya

10.067

30.665

204,6

-

4

-

İtalya

2.752

27.823

911

200

2.995

-

İsrail

168.477

22.128

-86,9

33.669

-

-

Mısır

6.732

14.595

116,8

98

3.247

>1000

Şili

10.154

13.101

29

-

-

-

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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