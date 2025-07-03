Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %3,9 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Mayıs ayında aylık %60,8 ve yıllık %88,5 artışla 77.024 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %53,9 düşüş ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %74,3 artışla 44,09 milyon $ oldu.
Yılın ilk beş ayında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %3,9 düşüşle 413,399 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %10,1 düşüşle 240,05 milyon $ seviyesine geriledi.
Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay
Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %24,7 artışla 153.718 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, yıllık %11 düşüşle 30.103 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve yıllık %16,9 artışla 28.452 mt ithalat yapan İtalya takip etti.
Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:
|Ülke
|Miktar (mt)
|Ocak-Mayıs 2025
|Ocak-Mayıs 2024
|Yıllık değişim
(%)
|Mayıs 2025
|Mayıs 2024
|
Yıllık değişim
(%)
|Romanya
|153.718
|123.234
|24,7
|28.902
|998
|>1000
|Bulgaristan
|30.103
|33.821
|-11
|5.879
|4.850
|21,2
|Avustralya
|28.452
|24.347
|16,9
|7.967
|4.256
|87,2
|İtalya
|27.797
|20.788
|33,7
|9.029
|-
|-
|Libya
|26.667
|-
|-
|1
|-
|-
|İspanya
|11.545
|27.161
|-57,5
|-
|-
|-
|Estonya
|11.473
|160
|>1000
|5.477
|-
|-
|BAE
|11.046
|-
|-
|-
|-
|-
|Bosna-Hersek
|10.890
|27.519
|-60,4
|23
|6.039
|-99,6
|Haiti
|7.891
|4.627
|70,5
|-
|-
|-
Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Mayıs 2025