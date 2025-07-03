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Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %3,9 düştü

Perşembe, 03 Temmuz 2025 11:41:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı Mayıs ayında aylık %60,8 ve yıllık %88,5 artışla 77.024 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %53,9 düşüş ve 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %74,3 artışla 44,09 milyon $ oldu.

Yılın ilk beş ayında ise, Türkiye'nin filmaşin ihracatı yıllık %3,9 düşüşle 413,399 mt olurken, bu ihracatın değeri ise yıllık %10,1 düşüşle 240,05 milyon $ seviyesine geriledi.

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Türkiye’nin filmaşin ihracatı - Son 12 ay

Aynı dönemde Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke yıllık %24,7 artışla 153.718 mt ile Romanya oldu. Romanya’yı, yıllık %11 düşüşle 30.103 mt filmaşin ithal eden Bulgaristan ve yıllık %16,9 artışla 28.452 mt ithalat yapan İtalya takip etti.

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı gerçekleştirdiği ilk 10 ülke şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke  Miktar (mt)          
  Ocak-Mayıs 2025 Ocak-Mayıs 2024 Yıllık değişim
(%)		 Mayıs 2025 Mayıs 2024

Yıllık değişim

 (%)
Romanya 153.718 123.234 24,7 28.902 998 >1000
Bulgaristan 30.103 33.821 -11 5.879 4.850 21,2
Avustralya 28.452 24.347 16,9 7.967 4.256 87,2
İtalya 27.797 20.788 33,7 9.029 - -
Libya 26.667 - - 1 - -
İspanya 11.545 27.161 -57,5 - - -
Estonya 11.473 160 >1000 5.477 - -
BAE 11.046 - - - - -
Bosna-Hersek 10.890 27.519 -60,4 23 6.039 -99,6
Haiti 7.891 4.627 70,5 - - -

 Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Mayıs 2025

Türkiye’nin filmaşin ihracat dağılımı - Ocak - Mayıs 2025

Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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