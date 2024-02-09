Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2023 yılında %38,4 düştü

Cuma, 09 Şubat 2024 11:33:47 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %15 ve yıllık %234,9 artışla 105.709 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %22,4 ve 2022 yılının Aralık ayına kıyasla %198,7 artarak 64,95 milyon $ oldu.

Öte yandan 2023 yılında Türkiye’nin filmaşin ihracatı yıllık %38,4 düşüşle 717.557 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir de 2022 yılına kıyasla %50,4 düşüşle 454,61 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı yılda Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke, 218.413 mt ile yıllık %21,8 düşüş kaydeden İsrail oldu. İsrail’i, yıllık %39,5 artışla 173.810 mt filmaşin ithal eden Romanya ve yıllık %14 artışla 44.631 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.

Türkiye’nin 2023 yılında en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke Miktar (mt) 2023 2022 Yıllık değişim (%) Aralık 2023 Aralık 2022 Yıllık değişim (%) İsrail 218.413 279.334 -21,8 18.656 14.017 +33,1 Romanya 173.810 124.561 +39,5 21.574 - - Avustralya 44.631 39.153 +14 2.934 7.073 -58,5 İspanya 33.467 21.502 +55,6 5.000 - - Bulgaristan 30.610 39.242 -22 5.899 2.221 +165,6 Belçika 30.005 655 - 30.005 - - Bosna Hersek 15.418 3.037 +407,7 2.530 - - Haiti 15.174 41.608 -63,5 4.710 - - Fas 12.654 51.198 -75,3 - - - İtalya 11.482 35.661 -67,8 4.477 - -

2023 yılında Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: