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Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2023 yılında %38,4 düştü

Cuma, 09 Şubat 2024 11:33:47 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %15 ve yıllık %234,9 artışla 105.709 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %22,4 ve 2022 yılının Aralık ayına kıyasla %198,7 artarak 64,95 milyon $ oldu.

Öte yandan 2023 yılında Türkiye’nin filmaşin ihracatı yıllık %38,4 düşüşle 717.557 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir de 2022 yılına kıyasla %50,4 düşüşle 454,61 milyon $ seviyesinde yer aldı.

Aynı yılda Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke, 218.413 mt ile yıllık %21,8 düşüş kaydeden İsrail oldu. İsrail’i, yıllık %39,5 artışla 173.810 mt filmaşin ithal eden Romanya ve yıllık %14 artışla 44.631 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.

Türkiye’nin 2023 yılında en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:

Ülke

Miktar (mt)

 

 

 

 

 

 

2023

2022

Yıllık değişim (%)

Aralık 2023

Aralık 2022

Yıllık değişim (%)

İsrail

218.413

279.334

-21,8

18.656

14.017

+33,1

Romanya

173.810

124.561

+39,5

21.574

-

-

Avustralya

44.631

39.153

+14

2.934

7.073

-58,5

İspanya

33.467

21.502

+55,6

5.000

-

-

Bulgaristan

30.610

39.242

-22

5.899

2.221

+165,6

Belçika

30.005

655

-

30.005

-

-

Bosna Hersek

15.418

3.037

+407,7

2.530

-

-

Haiti

15.174

41.608

-63,5

4.710

-

-

Fas

12.654

51.198

-75,3

-

-

-

İtalya

11.482

35.661

-67,8

4.477

-

-

2023 yılında Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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