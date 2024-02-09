Türkiye’nin filmaşin ihracatı 2023 yılında %38,4 düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin filmaşin ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %15 ve yıllık %234,9 artışla 105.709 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir aylık %22,4 ve 2022 yılının Aralık ayına kıyasla %198,7 artarak 64,95 milyon $ oldu.
Öte yandan 2023 yılında Türkiye’nin filmaşin ihracatı yıllık %38,4 düşüşle 717.557 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracattan sağlanan gelir de 2022 yılına kıyasla %50,4 düşüşle 454,61 milyon $ seviyesinde yer aldı.
Aynı yılda Türkiye’nin en çok filmaşin ihracatı yaptığı ülke, 218.413 mt ile yıllık %21,8 düşüş kaydeden İsrail oldu. İsrail’i, yıllık %39,5 artışla 173.810 mt filmaşin ithal eden Romanya ve yıllık %14 artışla 44.631 mt ithalat yapan Avustralya takip etti.
Türkiye’nin 2023 yılında en fazla filmaşin ihracatı yaptığı ilk 10 ülke şunlardır:
|
Ülke
|
Miktar (mt)
|
|
|
|
|
|
|
2023
|
2022
|
Yıllık değişim (%)
|
Aralık 2023
|
Aralık 2022
|
Yıllık değişim (%)
|
İsrail
|
218.413
|
279.334
|
-21,8
|
18.656
|
14.017
|
+33,1
|
Romanya
|
173.810
|
124.561
|
+39,5
|
21.574
|
-
|
-
|
Avustralya
|
44.631
|
39.153
|
+14
|
2.934
|
7.073
|
-58,5
|
İspanya
|
33.467
|
21.502
|
+55,6
|
5.000
|
-
|
-
|
Bulgaristan
|
30.610
|
39.242
|
-22
|
5.899
|
2.221
|
+165,6
|
Belçika
|
30.005
|
655
|
-
|
30.005
|
-
|
-
|
Bosna Hersek
|
15.418
|
3.037
|
+407,7
|
2.530
|
-
|
-
|
Haiti
|
15.174
|
41.608
|
-63,5
|
4.710
|
-
|
-
|
Fas
|
12.654
|
51.198
|
-75,3
|
-
|
-
|
-
|
İtalya
|
11.482
|
35.661
|
-67,8
|
4.477
|
-
|
-
2023 yılında Türkiye’nin en çok filmaşin ihraç ettiği ülkelerin dağılımı şu şekildedir: