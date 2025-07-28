Türkiye’nin demir-çelik sektörü zorlu piyasa koşullarına rağmen Haziran’da ihracat artışını korudu

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) verilerine göre bu yıl Haziran ayında Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı, yıllık %3,6 artışla 969 milyon $ olurken, çelik sektörü yıllık %10,3 artışla 1,4 milyar $’lık ihracat gerçekleştirdi. Bununla birlikte yılın ilk yarısında demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı yıllık %6,5 artışla 6,5 milyar $ olurken, çelik sektörünün ihracatı yıllık %4,6 artışla 8,3 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Haziran ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında ilk sırada yer alan pazar Romanya oldu. Romanya’yı sırasıyla İtalya, Almanya, Irak ve Bulgaristan takip etti. Ayrıca söz konusu ayda Fas’a yapılan ihracat %148 artarken, Belçika ve Romanya’ya yapılan ihracatta sırasıyla %48 ve %39 artış kaydedildi.

Öte yandan Haziran ayında Akdenizli çelik üreticilerinin demir ve demir dışı metal ihracatı yıllık %14,8 artışla 56 milyon $, çelik ihracat ise %32 düşüşle 155 milyon $ oldu. Yılın Ocak-Haziran döneminde ise ADMİB’in demir ve demir dışı metaller sektöründen yapılan ihracat %7,5 artışla 387 milyon $, çelik sektöründen yapılan ihracat ise %1 artışla 1 milyar $’a yükseldi.

Demir-çelik sektörünün zorlu küresel koşullara rağmen üretim ve ihracattaki istikrarını koruduğunu belirten ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, sürdürülebilir büyüme adına kararlılıkla yol alındığını belirtti. Tosyalı, “İkinci yarıda yüksek katma değerli ürünler ihraç etmek ve daha fazla pazarda başarılı olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bizler ülkemizin ihracatını artırmak için uğraşırken, özellikle yurt dışından gelen dampingli ürünlere karşı yerli sanayimizin korunması gerekiyor. Üretim gücümüzü ve ihracattaki rekabetçiliğimizi artırmak adına alınan önlemler artarak devam etmeli,” ifadelerini kullandı.