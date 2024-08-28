Türkiye’nin demir ve demir dışı metal ihracatındaki artış Temmuz ayında devam etti

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin (ADMİB) verilerine göre Temmuz ayında Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı, yıllık %12 artışla 1,1 milyar $ olurken çelik sektörü yıllık %23,9 artışla 1,4 milyar $’lık ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu iki sektörün ülkenin toplam ihracatındaki payı %11,3 olarak kaydedildi. Buna ek olarak Türkiye demir-çelik sektörünün başta Almanya ve İtalya olmak üzere Avrupa pazarında büyüme kaydettiği bildirildi.

Öte yandan söz konusu dönemde Akdenizli çelik üreticilerinin demir ve demir dışı metal ihracatı yıllık %25,9 artışla 67 milyon $, çelik ihracat ise %170,6 gibi rekor bir artışla 259 milyon $ oldu.

Söz konusu aya ilişkin ihracat verilerini değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, yılın başından bu yana ülkenin çelik ihracatının, üretim hacminin büyümesi ve talebin canlanmasıyla artmaya devam ettiğini ifade etti. Tosyalı, "Demir ve demir dışı metaller sektörümüzde ise daha önce belirttiğimiz gibi yılın ikinci yarısına pozitif başladık, geri gelen canlılığın yıl sonuna kadar istikrarlı bir şekilde ilerlemesini ümit ediyoruz," şeklinde konuştu.