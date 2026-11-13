Türkiye'nin pik demir ithalatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %9,6 arttı ancak Eylül ayında sertçe düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre ülkenin pik demir ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %79,8 ve yıllık %81,9 düşüşle 33.032 mt seviyesinde kaydedildi. Öte yandan bu ithalatın değeri aylık %79,3 ve 2025 yılının Eylül ayına kıyasla %77,2 düşüşle 14,17 milyon $ oldu.

Yılın ilk dokuz ayında ise Türkiye'nin pik demir ithalatı yıllık %9,6 artışla 1,83 milyon mt olurken, bu ithalatın değeri ise yıllık %14,3 artışla 692,26 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Türkiye'nin pik demir ithalatı - Son 12 ay

Rusya'dan yapılan ithalat yıllık %25 artışla 1,62 milyon mt'a çıkarak toplam ithalatın çok büyük bölümünü oluşturdu ve ülke açık ara en büyük tedarikçi konumunu korudu. Hindistan'dan ithalat %59,1 artışla 87.500 mt'a, Ukrayna'dan ithalat ise %88,3 artışla 83.160 mt'a yükseldi. Buna karşılık Kazakistan'dan ithalat %81 düşüşle 24.945 mt'a, Güney Afrika'dan ithalat %40,7 düşüşle 13.054 mt'a geriledi. Suudi Arabistan 3.934 mt ile tedarikçi listesine girerken, Almanya'dan yapılan sevkiyat geçen yılın aynı dönemindeki 55.997 mt'a kıyasla ihmal edilebilir seviyede kaldı. Eylül ayında toplam ithalat aylık %79,8 ve yıllık %81,9 düşerken, Rusya'dan ithalat yıllık %84,1 düşüşle 29.099 mt'a indi. Böylece Ocak-Ağustos döneminde %20,9 olan kümülatif ithalat artışı Ocak-Eylül döneminde %9,6'ya yavaşladı.

Yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin pik demir ithalatı yaptığı ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar (mt) Ocak-Eylül 2026 Ocak-Eylül 2025 Yıllık değişim

(%) Eylül 2026 Eylül 2025 Yıllık değişim

(%) Rusya 1.620.526 1.296.438 25,0 29.099 182.852 -84,1 Hindistan 87.500 55.000 59,1 - - - Ukrayna 83.160 44.160 88,3 - - - Kazakistan 24.945 131.545 -81,0 - - - G. Afrika 13.054 22.000 -40,7 - - - Suudi Arabistan 3.934 - - 3.934 - - Almanya <1 55.997 - - - -

Türkiye'nin pik demir ithalat dağılımı - Ocak-Eylül 2026