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Türkiye’nin çelik ihracat değeri Ocak-Mayıs döneminde 10 milyar $’a yaklaştı

Salı, 07 Haziran 2022 14:18:16 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çelik İhracatçıları Birliği’nin (ÇİB) açıklamasına göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %2,58 düşüşle 8,78 milyon mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %34,56 artışla 9,62 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Yalnızca Mayıs ayında ülkenin çelik ihracatı yıllık %19,7 düşüşle 1,63 milyon mt olurken, söz konusu ihracatın değeri yıllık %10,97 artışla 1,92 milyar $ seviyesine yükseldi.

Açıklamaya göre, Türkiye en fazla ihracatı Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdi. Mayıs ayında Türkiye AB’ye yıllık %30,73 artışla 762,9 milyon $ değerinde ihracat yaparken, yılın ilk beş ayında AB’ye yapılan ihracatın değeri %36,81 artışla 3,35 milyar $ oldu.

Ülke sıralamasına bakıldığında ise İsrail Ocak-Mayıs döneminde en fazla ihracat yapılan ülke oldu. İsrail’e %61,36 artışla toplam 757,5 milyon $’lık çelik ihracatı gerçekleştirilirken, İsrail’i 552,4 milyon $ ile Romanya ve 596,8 milyon $ ile ABD takip etti.

ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan ilk beş ayda ton başına ihracat değerinin de %38,12 artışla 1.095$’a yükseldiğini ifade etti. Mayıs ayında çelik sektörünün kimya ve otomotiv sektörlerinin ardından üçüncü sırada yer aldığını belirten Aslan, önümüzdeki dönemde de çelik sektörünün toplam ihracat içerisindeki payını artırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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