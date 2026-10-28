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TÜİK: Türkiye'nin çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %4,2 arttı

Çarşamba, 28 Ekim 2026 11:50:26 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %25,8 düşüşle 5,16 milyar $ seviyesine geriledi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %5,7 artışla 70,97 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde yedinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2025 yılının Eylül ayına kıyasla %4,3 artışla 972,12 milyon $ seviyesine ulaştı. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %3,2 düşüşle 854,11 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Eylül döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %4,2 artışla 8,45 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %0,9 yükselerek 7,24 milyar $ seviyesine çıktı.

Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
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2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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