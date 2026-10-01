TÜİK: Türkiye'nin çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %4,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %22,3 artışla 5,24 milyar $ seviyesine çıktı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %9,3 artışla 65,79 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde yedinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2025 yılının Ağustos ayına kıyasla %11 artışla 984 milyon $ seviyesine ulaştı. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %4,8 artışla 850 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Ağustos döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %4,4 artışla 7,49 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,5 yükselerek 6,39 milyar $ seviyesine çıktı.