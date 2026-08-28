TÜİK: Türkiye'nin çelik ithalatı 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %2,6 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Temmuz ayında yıllık %0,6 düşüşle 2,05 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında beşinci sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %2,6 artışla 13,57 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünler listesinde 14. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %25,9 artarak 474,27 milyon $ seviyesinde yer alırken, Ocak-Temmuz döneminde demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %18,6 yükselişle 2,85 milyar $ seviyesine çıktı.