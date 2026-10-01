TÜİK: Türkiye'nin çelik ithalatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %2,9 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Ağustos ayında yıllık %4,8 artışla 1,79 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında beşinci sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %2,9 artışla 15,37 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünler listesinde 13. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %16 artarak 352,77 milyon $ seviyesinde yer alırken, Ocak-Ağustos döneminde demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %18,3 yükselişle 3,21 milyar $ seviyesine çıktı.