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TÜİK: Türkiye'nin çelik ithalatı 2026'nın Ocak-Ağustos döneminde %2,9 yükseldi

Perşembe, 01 Ekim 2026 14:06:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Ağustos ayında yıllık %4,8 artışla 1,79 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında beşinci sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %2,9 artışla 15,37 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünler listesinde 13. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %16 artarak 352,77 milyon $ seviyesinde yer alırken, Ocak-Ağustos döneminde demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %18,3 yükselişle 3,21 milyar $ seviyesine çıktı.

Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
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2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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