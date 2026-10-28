TÜİK: Türkiye'nin çelik ithalatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %1,4 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Eylül ayında yıllık %10,6 düşüşle 1,61 milyar $ seviyesinde yer alarak ithalat değeri en yüksek ürünler arasında beşinci sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %1,4 artışla 16,98 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ithalat değeri en yüksek ürünler listesinde 14. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %11,5 artarak 386,65 milyon $ seviyesinde yer alırken, Ocak-Eylül döneminde demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %17,5 yükselişle 3,59 milyar $ seviyesine çıktı.