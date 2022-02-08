Türkiye’nin çelik ihracat değeri 2021’de %77,4 arttı

Salı, 08 Şubat 2022 15:59:57 (GMT+3) | İstanbul

Çelik İhracatçıları Birliği’nin (ÇİB) açıklamasına göre 2021 yılında Türkiye’nin çelik ihracatının değeri yıllık %77,4 artışla 22,4 milyar $ seviyesinde yer aldı. Buna ek olarak bu yılın Ocak ayında ülkenin çelik ihracat değeri rekor seviye olan 1,63 milyon $ olarak kaydedildi ve çelik sektörü Türkiye’nin en fazla ihracat yapan üçüncü sanayi kolu oldu.

Açıklamaya göre, Türkiye çelik sektörü 2021 yılı boyunca geleneksel pazarlara ihracatını sürdürürken, dünyanın en büyük çelik oyuncusu Çin’in ihracatı geri plana atarak yerel talebi karşılamaya yönelik üretim yapmasını fırsata çevirerek Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya pazarlarında aktif rol aldı, Latin Amerika’da da önemli bir güç elde etti.

ÇİB Başkanı Adnan Aslan “Dünya çelik ticaretindeki engellerin biraz daha gevşeyeceğini düşünsek de korumacılığın başka alanlara kayacağı yönünde de bir öngörümüz var. Türk çelik sektörü olarak geleceğe hazır olabilmek ve başarılarımızın sonraki yıllarda da sürdürülebilir olabilmesi için ülke olarak ciddi bir strateji belirleyip, gerekli düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz,” şeklinde yorum yaptı. Türkiye’nin enerji ve hammadde tedarikinde dışarıya bağımlı olmasıyla ilgili olarak ise ÇİB Başkanı “Hammadde ve enerjideki fiyat artışlarının maliyetimize yansımaları çok ciddi boyutlara ulaşıyor. Yeni dönemde bu sorunları da en aza indirgemek için projeler geliştireceğiz. Karbon salımı konusu da önemli gündem maddelerimizden biri olacak. Ülkemizin 2050 karbon salımı taahhüdü için elimizden gelenin fazlasını yapacağız,” ifadelerini kullandı.