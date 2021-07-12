Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %46 arttı

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 11:41:57 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %70,6 ve yıllık %121,7 artışla 155.087 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Nisan ayına kıyasla %64,4 ve yıllık bazda %225,6 artışla 139,64 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %46 artarak 634.952 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %86,6 artarak 514,93 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 102.068 mt ile yıllık %258,41 artış kaydeden İngiltere oldu. İngiltere’yi 88.880 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden Irak ve 82.363 mt ithalat yapan Romanya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk beş ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Mayıs 2021 Ocak-Mayıs 2020 Yıllık değişim (%) Mayıs 2021 Mayıs 2020 Yıllık değişim (%) İngiltere 102.068 28.478 258,41 31.677 5.316 495,88 Irak 88.880 53.918 64,84 9.111 18.508 -50,77 Romanya 82.363 75.540 9,03 15.131 - - Belçika 64.947 35.880 81,01 23.408 11.259 107,90 İrlanda 29.847 6.178 383,12 13.101 1.488 780,44 İsrail 27.635 38.481 -28,19 3.932 5.766 -31,81 Almanya 26.920 18.572 44,95 6.576 2.764 137,92 İtalya 20.377 14.983 36,00 4.242 2.271 86,79 Gürcistan 19.970 20.594 -3,03 3.931 3.130 25,59 Kanada 17.558 9.669 81,59 5.121 2.078 146,44

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: