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Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %46 arttı

Pazartesi, 12 Temmuz 2021 11:41:57 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %70,6 ve yıllık %121,7 artışla 155.087 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Nisan ayına kıyasla %64,4 ve yıllık bazda %225,6 artışla 139,64 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %46 artarak 634.952 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %86,6 artarak 514,93 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 102.068 mt ile yıllık %258,41 artış kaydeden İngiltere oldu. İngiltere’yi 88.880 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden Irak ve 82.363 mt ithalat yapan Romanya takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk beş ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 2021

Ocak-Mayıs 2020

Yıllık değişim (%)

Mayıs 2021

Mayıs 2020

Yıllık değişim (%)

İngiltere

102.068

28.478

258,41

31.677

5.316

495,88

Irak

88.880

53.918

64,84

9.111

18.508

-50,77

Romanya

82.363

75.540

9,03

15.131

-

-

Belçika

64.947

35.880

81,01

23.408

11.259

107,90

İrlanda

29.847

6.178

383,12

13.101

1.488

780,44

İsrail

27.635

38.481

-28,19

3.932

5.766

-31,81

Almanya

26.920

18.572

44,95

6.576

2.764

137,92

İtalya

20.377

14.983

36,00

4.242

2.271

86,79

Gürcistan

19.970

20.594

-3,03

3.931

3.130

25,59

Kanada

17.558

9.669

81,59

5.121

2.078

146,44

Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: boru  uzun ürünler  profil  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  Türkiye  borular  |  benzer haberler »


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