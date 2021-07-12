Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %46 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Mayıs ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %70,6 ve yıllık %121,7 artışla 155.087 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Nisan ayına kıyasla %64,4 ve yıllık bazda %225,6 artışla 139,64 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Mayıs döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %46 artarak 634.952 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %86,6 artarak 514,93 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 102.068 mt ile yıllık %258,41 artış kaydeden İngiltere oldu. İngiltere’yi 88.880 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden Irak ve 82.363 mt ithalat yapan Romanya takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk beş ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Mayıs 2021
|
Ocak-Mayıs 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Mayıs 2021
|
Mayıs 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
İngiltere
|
102.068
|
28.478
|
258,41
|
31.677
|
5.316
|
495,88
|
Irak
|
88.880
|
53.918
|
64,84
|
9.111
|
18.508
|
-50,77
|
Romanya
|
82.363
|
75.540
|
9,03
|
15.131
|
-
|
-
|
Belçika
|
64.947
|
35.880
|
81,01
|
23.408
|
11.259
|
107,90
|
İrlanda
|
29.847
|
6.178
|
383,12
|
13.101
|
1.488
|
780,44
|
İsrail
|
27.635
|
38.481
|
-28,19
|
3.932
|
5.766
|
-31,81
|
Almanya
|
26.920
|
18.572
|
44,95
|
6.576
|
2.764
|
137,92
|
İtalya
|
20.377
|
14.983
|
36,00
|
4.242
|
2.271
|
86,79
|
Gürcistan
|
19.970
|
20.594
|
-3,03
|
3.931
|
3.130
|
25,59
|
Kanada
|
17.558
|
9.669
|
81,59
|
5.121
|
2.078
|
146,44
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: