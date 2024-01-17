Türkiye için bazı ürünlerde AB ithalat kotaları doldu

Çarşamba, 17 Ocak 2024 14:18:39 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri ​​arasındaki yeni kota döneminde Türkiye, Çin ve Hindistan için ayrılan bazı çelik ürünlerine yönelik ithalat kotaları tükenirken, bazı ürünlere yönelik kotaların doluluk oranları %70’i aştı.

Türkiye için ayrılan kotalara bakıldığında, 1.536 mt’luk ray çeliği ve 14.743 mt’luk geniş kaynaklı boru (25B) kotasını tüketirken, 97.140 mt’luk kutu profil kotasının %89,98’i kullanıldı.

Çin’e yönelik 126.604 mt’luk metalik kaplamalı sac (4B) ve 6.910 mt’luk palplanş kotalarının tamamı ve 7.971 mt’luk diğer kaynaklı borular kotasının %74,22’si tükendi.

Buna ek olarak Hindistan 31.333 mt’luk paslanmaz çubuk ve hafif profil kotasını tüketirken, 77.604 mt’luk organik kaplamalı sac kotasının %74,97’sini kullandı. Öte yandan “diğer ülkeler” için ayrılan 8.519 mt’luk silisli sac (3B) kotasının %96,15’i tüketildi.