AB’nin kota dönemi sona ererken bazı yassı mamul ithalat kotaları dolmak üzere

Salı, 26 Mart 2024 11:36:00 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri ​​arasındaki kota dönemi sona ererken bazı çelik ürünlerine yönelik ithalat kotaları dolmak üzere ancak AB’deki cansız tüketim nedeniyle yalnızca bazı ülkelere ayrılan uzun mamul ithalat kotaları tükenmeye yakın.

Yassı mamul kotalarına bakıldığında Hindistan 574.440 mt’luk alaşımsız ve alaşımlı sıcak rulo sac kotasının %91,83’ünü kullanırken, 58.084 mt’luk metalik kaplamalı sac (4A) ve 77.601 mt’luk organik kaplamalı sac kotasını tüketti. Çin 32.428 mt’luk silisli sac (3B) ve 109.521 mt’luk teneke levha kotasının sırasıyla %89,61’ini ve %88,34’ünü kullandı. “Diğer ülkeler” için ayrılan kotalara bakıldığında 8.866 mt’luk silisli sac (3B) kotasının %99,68’i ve 54.544 mt’luk teneke levha kotasının %81,61’i tükendi.

Buna ek olarak Güney Kore 38.675 mt’luk metalik kaplamalı sac (4A) kotasının %84,59’unu, İngiltere ise aynı ürün için ayrılan 35.896 mt’luk kotanın %80,96’sını kullandı.

Uzun mamul kotalarına bakıldığında ise Türkiye 145.172 mt’luk alaşımsız ve diğer alaşımlı filmaşin kotasının %99,51’ini kullanırken, diğer ülkelere ayrılan 5.115 mt’luk paslanmaz çubuk ve hafif profil kotasının %97,09’u doldu. Buna ek olarak Hindistan 31.333 mt’luk paslanmaz çubuk ve hafif profil kotasının 31.292 mt’unu kullandı ve ülkeden ithal edilen 1.844 mt ürün gümrükten geçmeyi bekliyor. Söz konusu ürünler gümrükten geçtiğinde Hindistan paslanmaz çubuk ve hafif profil kotasını aşmış olacak.

Öte yandan Türkiye 97.140 mt’luk kutu profil kotasını tüketirken 58.273 mt’luk gaz borusu kotasının %76,75’ini kullandı. Çin 8.345 mt’luk geniş kaynaklı boru (25B) ve 7.971 mt’luk diğer kaynaklı boru kotalarının tamamını doldururken, 37.902 mt’luk diğer dikişsiz boru kotasının %90,81’ini tüketti. Buna ek olarak diğer ülkeler için ayrılan 10.967 mt’luk gaz borusu ve 19.798 mt’luk diğer kaynaklı boru kotalarının sırasıyla %88,88 ve %96,89’u kullanıldı.