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İngiltere 15 çelik ürün kategorisi için koruma önlemlerini iki yıl daha uzatmayı teklif etti

Perşembe, 22 Şubat 2024 10:40:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi (TRA) ülkenin çelik sektörünü ithalattaki artışlardan korumak amacıyla 15 çelik ürün kategorisine yönelik koruma önlemlerini 30 Haziran 2024 tarihinden 30 Haziran 2026 tarihine kadar iki yıl daha uzatmayı teklif etti.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında başlatılan inceleme sırasında TRA koruma önlemlerinin süresi sona erdiğinde ithalatın artacağını tespit etti. Koruma önlemi kaldırılırsa söz konusu çelik kategorileri için üretim yapan İngiliz çelik üreticilerinin ciddi zarar görme ihtimali bulunduğu bildirildi.

İncelemeye tabi ürünler arasında sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, metalik kaplamalı sac, organik kaplamalı sac, teneke, quarto levha, ticari çubuk ve hafif profil, inşaat demiri, filmaşin, köşebent, profil, demir yolu ürünleri, gaz borusu, kutu profil ve büyük kaynaklı boru yer alıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere 2022 yılında İngiltere TRA’nın bulgularını göz önüne alarak 5 çelik ürün kategorisine yönelik koruma önlemlerini 1 Temmuz 2022 tarihinden 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatmıştı.


Etiketler: Filmaşin İnşaat Demiri Sıcak Rulo Sac Kaplamalı Soğuk Rulo Sac Boru Levha Teneke Profil Uzun Ürünler Borular Yassı Ürünler İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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