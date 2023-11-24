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Perulu Aceros Arequipa Bolivya’da yeni boru tesisini devreye aldı

Cuma, 24 Kasım 2023 11:38:18 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Peru merkezli çelik üreticisi Corporacion Aceros Arequipa (CAASA), Bolivya’da 20 milyon $’dan fazla yatırımla inşa ettiği yeni boru ve profil tesisini devreye aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, elektrik direnç kaynaklı çelik boru ve soğuk şekillendirilmiş çelik profil üretimi yapan söz konusu tesisin kapasitesinin yıllık 60.000 mt seviyesinde yer aldığı belirtildi. Bu sayede CAASA, halihazırda inşaat demiri, çelik boru, şekillendirilmiş profil, yapısal profil ve yassı mamuller gibi ürünlerinin bulunduğu bölgedeki konumunu artırmayı hedefliyor.

CAASA CEO’su Tulio Silgado, “Bu projeyle yerel alıcılarımıza verdiğimiz hizmeti iyileştirmeyi ve komşu ülkeler Paraguay, Arjantin ve Brezilya’ya ihracatı artırmayı, bununla birlikte şirketimizin büyütmeyi ve sektörün lideri olmayı amaçlıyoruz,” dedi.


Etiketler: Boru Profil Uzun Ürünler Borular Bolivya Güney Amerika Çelik Üretimi Yatırım 

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