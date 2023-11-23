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UNESID: Boru ve profil ithalatında koruma önlemleri ihlal ediliyor

Perşembe, 23 Kasım 2023 12:26:10 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre, İspanya Çelik Üreticileri Birliği UNESID ülkenin Vergi Dairesi’ne fotovoltaik enerji tesislerinin inşaatında kullanılan çelik boru ve profillerin AB dışı ülkelerden ticari mevzuata uygun olmayan bir şekilde ithal edildiğini bildirdi.

Bazı ithalatçıların boruyu AB’nin koruma önlemlerini atlatmak için güneş enerjisi elemanları olarak beyan ettiğini belirten birlik, boru ve profil kotalarının aşılması durumunda %25 oranında vergi alınmasını talep etti.

İspanya AB’nin karbondan arındırma hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir enerji projelerine yatırım yapıyor. Basındaki haberlere göre 2022 yılında yaklaşık 4,5 GW fotovoltaik tesisi kuruldu ve toplam kapasite 19,8 GW’a ulaştı. Ülke 2030 yılında 65 GW kapasiteye ulaşmayı hedefliyor, bu da yıllık yaklaşık 100.000 mt boru ve profil talebi ortaya çıkaracak.


Etiketler: Profil Boru Uzun Ürünler Borular İspanya Avrupa Birliği Görüş Kota ve Vergiler 

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