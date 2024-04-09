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Türkiye Gazze’de süregelen saldırılar nedeniyle İsrail’e ihracat kısıtlaması getirdi

Salı, 09 Nisan 2024 10:15:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ticaret Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Filistin’in Gazze şehrinde yürüttüğü saldırılarla uluslararası hukuku çiğnemeye devam eden İsrail’e 54 ürün grubunun ihracatını kısıtladığını açıkladı. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren söz konusu kısıtlamaların içeriğine yönelik henüz detay paylaşılmazken, İsrail’e yönelik önlem alınması için halihazırda bir kamuoyu baskısı mevcuttu. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre piyasa oyuncuları, söz konusu kararı “daha çok politik bir karar” olarak yorumluyor.

İhracatı kısıtlanan ürünler arasında başta inşaat demiri, filmaşin ve yassı çelik ürünleri olmak üzere çelik borular ile bağlantı parçaları, profil, demir çelikten inşaat malzemeleri, demir-çelik tel, çimento, uçak benzini ile jet yakıtı ve metal işleme makinaları yer alıyor. Söz konusu kararın İsrail Gazze’de ateşkes ilan edene ve Gazze Şeridi’ne kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.


Etiketler: İnşaat Demiri Boru Profil Tel Filmaşin Borular Yassı Ürünler Uzun Ürünler Türkiye Avrupa Ticaret 

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