Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Haziran döneminde %39,5 arttı

Çarşamba, 11 Ağustos 2021 12:28:27 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %21,3 ve yıllık %26 artışla 181.920 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Mayıs ayına kıyasla %26,8 ve yıllık bazda %107,6 artışla 171,80 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %39,5 artarak 807.755 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %89,5 artarak 679,61 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 145.484 mt ile yıllık %36,5 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 117.641 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 92.445 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk altı ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke Miktar(mt) Ocak-Haziran 2021 Ocak-Haziran 2020 Yıllık değişim (%) Haziran 2021 Haziran 2020 Yıllık değişim (%) Romanya 145.484 106.582 36,50 62.407 31.042 101,04 İngiltere 117.641 45.606 157,95 24.276 17.128 41,73 Irak 92.445 79.921 15,67 3.565 26.003 -86,29 Belçika 75.332 43.567 72,91 9.726 7.687 26,53 İsrail 33.430 43.945 -23,93 5.781 5.464 5,80 İrlanda 31.819 6.923 359,61 2.393 744 221,64 Almanya 28.780 26.535 8,46 2.408 7.963 -69,76 İtalya 28.171 16.196 73,94 7.885 1.213 550,04 Gürcistan 23.529 29.518 -20,29 3.635 8.923 -59,26 Kanada 21.145 11.869 78,15 3.636 2.200 65,27

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: