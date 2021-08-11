Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Haziran döneminde %39,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %21,3 ve yıllık %26 artışla 181.920 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Mayıs ayına kıyasla %26,8 ve yıllık bazda %107,6 artışla 171,80 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %39,5 artarak 807.755 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %89,5 artarak 679,61 milyon $ seviyesinde kaydedildi.
Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 145.484 mt ile yıllık %36,5 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 117.641 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 92.445 mt ithalat yapan Irak takip etti.
Türkiye'nin bu yılın ilk altı ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:
|
Ülke
|
Miktar(mt)
|
|
|
|
|
|
|
Ocak-Haziran 2021
|
Ocak-Haziran 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Haziran 2021
|
Haziran 2020
|
Yıllık değişim (%)
|
Romanya
|
145.484
|
106.582
|
36,50
|
62.407
|
31.042
|
101,04
|
İngiltere
|
117.641
|
45.606
|
157,95
|
24.276
|
17.128
|
41,73
|
Irak
|
92.445
|
79.921
|
15,67
|
3.565
|
26.003
|
-86,29
|
Belçika
|
75.332
|
43.567
|
72,91
|
9.726
|
7.687
|
26,53
|
İsrail
|
33.430
|
43.945
|
-23,93
|
5.781
|
5.464
|
5,80
|
İrlanda
|
31.819
|
6.923
|
359,61
|
2.393
|
744
|
221,64
|
Almanya
|
28.780
|
26.535
|
8,46
|
2.408
|
7.963
|
-69,76
|
İtalya
|
28.171
|
16.196
|
73,94
|
7.885
|
1.213
|
550,04
|
Gürcistan
|
23.529
|
29.518
|
-20,29
|
3.635
|
8.923
|
-59,26
|
Kanada
|
21.145
|
11.869
|
78,15
|
3.636
|
2.200
|
65,27
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir: