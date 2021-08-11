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Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Haziran döneminde %39,5 arttı

Çarşamba, 11 Ağustos 2021 12:28:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Haziran ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %21,3 ve yıllık %26 artışla 181.920 mt oldu. Bu ihracatın değeri ise Mayıs ayına kıyasla %26,8 ve yıllık bazda %107,6 artışla 171,80 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Haziran döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %39,5 artarak 807.755 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %89,5 artarak 679,61 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 145.484 mt ile yıllık %36,5 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya’yı 117.641 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 92.445 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk altı ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

Ülke

Miktar(mt)

 

 

 

 

 

 

Ocak-Haziran 2021

Ocak-Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

Haziran 2021

Haziran 2020

Yıllık değişim (%)

Romanya

145.484

106.582

36,50

62.407

31.042

101,04

İngiltere

117.641

45.606

157,95

24.276

17.128

41,73

Irak

92.445

79.921

15,67

3.565

26.003

-86,29

Belçika

75.332

43.567

72,91

9.726

7.687

26,53

İsrail

33.430

43.945

-23,93

5.781

5.464

5,80

İrlanda

31.819

6.923

359,61

2.393

744

221,64

Almanya

28.780

26.535

8,46

2.408

7.963

-69,76

İtalya

28.171

16.196

73,94

7.885

1.213

550,04

Gürcistan

23.529

29.518

-20,29

3.635

8.923

-59,26

Kanada

21.145

11.869

78,15

3.636

2.200

65,27

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülkelerin dağılımı şu şekildedir:


Etiketler: borular  çelik üretimi  uzun ürünler  Türkiye  profil  boru  Avrupa  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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